Матвиенко: По льготам и отсрочкам от службы в армии ничего не меняется
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на фоне принятия законопроекта об изменении возрастных границ призывного возраста в выплатах льгот и правилах предоставления отсрочек от службы ничего не меняется.
"Ничего не меняется, как было с 18 лет [призыв], так и остаётся. Никто, кто имел льготы, отсрочку: ничего не меняется", — сказала Матвиенко.
Также спикер Совфеда отметила, что в бурном обсуждении законодательных инициатив в обществе или СМИ нет ничего необычного, однако "искать чёрную кошку в тёмной комнате" не надо. Она также призвала сенаторов вести разъяснительную работу по реализации закона.
Напомним, границы призывного возраста, согласно новому законопроекту о его повышении, составят от 18 до 30 лет. В Госдуме объяснили, что нижний предел решено оставить прежним, так как многие ребята хотят пойти служить именно в 18 лет. При этом новые правила не коснутся осеннего призыва 2023 года — они начнут действовать с 1 января 2024-го без какого-либо переходного периода.