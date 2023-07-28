Матвиенко: По льготам и отсрочкам от службы в армии ничего не меняется

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на фоне принятия законопроекта об изменении возрастных границ призывного возраста в выплатах льгот и правилах предоставления отсрочек от службы ничего не меняется.

"Ничего не меняется, как было с 18 лет [призыв], так и остаётся. Никто, кто имел льготы, отсрочку: ничего не меняется", — сказала Матвиенко.