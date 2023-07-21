Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, заявили в Госдуме
Депутат Картаполов: Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
Границы призывного возраста, согласно законопроекту о его повышении, составят от 18 до 30 лет. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет", — сказал депутат журналистам, отметив, что такая возможность им предоставляется.
Картаполов уточнил, что Комитет по обороне поддержал данную поправку.
Напомним, что в первом чтении законопроект предполагал, что нижняя планка призывного возраста составит 21 год. Также уточнялось, что проект предусматривает переходный период до 2026 года. По словам Картаполова, изменения помогут качественно улучшить Армию РФ. Вместе с тем число призывников не вырастет, а останется на прежнем уровне — 200–250 тысяч человек в год.
ТАСС / Епанчинцев Евгений