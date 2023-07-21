Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, заявили в Госдуме

Границы призывного возраста, согласно законопроекту о его повышении, составят от 18 до 30 лет. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет", — сказал депутат журналистам, отметив, что такая возможность им предоставляется.

Картаполов уточнил, что Комитет по обороне поддержал данную поправку.