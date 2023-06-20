Госдума приняла законопроект о праве судимых заключать контракты на службу в ВС

Госдума приняла в III и итоговом чтении законопроект, позволяющий россиянам с судимостью, а также тем, кто был признан ограниченно годным, заключать контракты о прохождении военной службы в российской армии.

После полного одобрения закон "О воинской обязанности и военной службе" будет дополнен новыми нормами о том, что в период мобилизации и военного положения контракт о прохождении военной службы в рядах ВС России могут заключать граждане с судимостью, помимо совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, осуждённых за шпионаж, захват заложника, а также судимых по ряду статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления и преступления против половой неприкосновенности детей.