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Опубликовано 20 июня 2023, 14:58
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Госдума приняла законопроект о праве судимых заключать контракты на службу в ВС

Госдума приняла в III и итоговом чтении законопроект, позволяющий россиянам с судимостью, а также тем, кто был признан ограниченно годным, заключать контракты о прохождении военной службы в российской армии.

После полного одобрения закон "О воинской обязанности и военной службе" будет дополнен новыми нормами о том, что в период мобилизации и военного положения контракт о прохождении военной службы в рядах ВС России могут заключать граждане с судимостью, помимо совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, осуждённых за шпионаж, захват заложника, а также судимых по ряду статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления и преступления против половой неприкосновенности детей.

Вместе с тем, согласно документу, в ряды военных смогут вступить граждане, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование было приостановлено по ходатайству командования воинской части. Однако это не касается тех, кто совершил преступления, связанные с призывами к террористической и экстремистской деятельности, оправданием терроризма, а также хищением ядерных материалов или незаконным обращением с ними.

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Ранее Госдума приняла в I чтении проект о повышении призывного возраста срочной службы, согласно которому пополнить ряды бойцов ВС России смогут мужчины в возрасте от 27 до 30 лет, находящиеся в запасе и не прошедшие службу по призыву. Стоит отметить, что проект о поэтапном повышении призывного возраста с 18–27 до 21–30 лет предусматривает переходный период до 2026 года. Председатель Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов уверен, что благодаря изменению получится качественно улучшить армию нашей страны.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Николь Вербер
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