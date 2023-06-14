Госдума приняла в I чтении проект о повышении призывного возраста срочной службы

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о постепенном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года, изменения коснутся ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе".

В случае одобрения документ позволит мужчинам в возрасте от 27 до 30 лет, находящимся в запасе и не прошедшим службу по призыву, отслужить по желанию. Председатель Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов считает, что норма станет "возможностью реабилитации для таких граждан".

"Как нам видится, это хорошая возможность обменять тухлую "справку уклониста" на честный военный билет и снять ограничения для поступления на государственную гражданскую службу или муниципальную службу", — объяснил он.

Кроме того, поправки позволят выпускникам школ не отвлекаться на медкомиссию и связанные с армией формальности, а спокойно готовиться к экзаменам. Соответственно, исполнить свою обязанность по защите Родины абитуриенты смогут после завершения обучения в институте.