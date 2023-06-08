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Опубликовано 8 июня 2023, 20:43
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Комитет Госдумы одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Соответствующее заключение размещено в думской электронной базе.

"Рекомендовать Государственной думе принять проект Федерального закона N 312507-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 3 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" в первом чтении", — говорится в документе.

Напомним, проект о поэтапном повышении призывного возраста с 18–27 до 21–30 лет предусматривает переходный период до 2026 года.

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Ранее председатель Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов отметил, что повышение призывного возраста качественно улучшит армию РФ. С повышением призывного возраста количество призывников не вырастет, а останется на прежнем уровне — 200–250 тысяч человек в год.

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ТАСС / Петр Ковалёв

Ирина Фальке
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