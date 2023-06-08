Комитет Госдумы одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Соответствующее заключение размещено в думской электронной базе.

"Рекомендовать Государственной думе принять проект Федерального закона N 312507-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 3 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" в первом чтении", — говорится в документе.

Напомним, проект о поэтапном повышении призывного возраста с 18–27 до 21–30 лет предусматривает переходный период до 2026 года.