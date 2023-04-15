Генштаб исключил "веерные" рассылки электронных повесток россиянам
"Веерных" рассылок электронных повесток россиянам призывного возраста не будет. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.
"Веерных" рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учёта создан прежде всего для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", — подчеркнул Бирюков в разговоре с журналистами.
Полковник отметил, что теперь вместо личного посещения военкомата для изменения или уточнения информации можно отравить документы онлайн. Также, по словам Бирюкова, о постановке на воинский учёт и изменении данных гражданам будут сообщать через личный кабинет на "Госуслугах".
Как сообщал Лайф, 11 апреля Государственная дума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта, а позже закон одобрил Совфед России и подписал президент РФ Владимир Путин. Изменения предусматривают создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что закон не является признаком новой волны мобилизации.
ТАСС / Семён Лиходеев