Генштаб исключил "веерные" рассылки электронных повесток россиянам

"Веерных" рассылок электронных повесток россиянам призывного возраста не будет. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

"Веерных" рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учёта создан прежде всего для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", — подчеркнул Бирюков в разговоре с журналистами.

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Полковник отметил, что теперь вместо личного посещения военкомата для изменения или уточнения информации можно отравить документы онлайн. Также, по словам Бирюкова, о постановке на воинский учёт и изменении данных гражданам будут сообщать через личный кабинет на "Госуслугах".