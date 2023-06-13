Бойцов СВО предложено освобождать от наказания за некоторые преступления

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому устанавливаются гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для тех граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Проект базового закона подготовила группа депутатов и сенаторов. Текст документа разместили в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, от уголовной ответственности будут освобождать военнослужащих, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Эта мера будет действовать со дня увольнения со службы или получения награды.