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Опубликовано 13 июня 2023, 13:33

Бойцов СВО предложено освобождать от наказания за некоторые преступления

В Думу внесли проект об условиях освобождения бойцов СВО от уголовного наказания

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому устанавливаются гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для тех граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Проект базового закона подготовила группа депутатов и сенаторов. Текст документа разместили в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, от уголовной ответственности будут освобождать военнослужащих, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Эта мера будет действовать со дня увольнения со службы или получения награды.

Комитет ГД одобрил проект о призыве судимых в период мобилизации
Комитет ГД одобрил проект о призыве судимых в период мобилизации

Ранее Лайф писал о том, что Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста.

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Илья Суриков
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