Комитет ГД одобрил проект о призыве судимых в период мобилизации
Комитет Госдумы по обороне одобрил проект закона о призыве на военную службу граждан с судимостью в период мобилизации, военного положения и рекомендовал принять его в первом чтении. Соответствующее заключение комитета опубликовано в думской электронной базе.
"Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять указанный законопроект в первом чтении", — говорится в заключении.
Законопроект предусматривает исключение. Так, призываться на военную службу не будут осуждённые за тяжкие преступления. Авторами инициативы являются глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Андрей Красов.
Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что Госдума приняла поправки, разрешающие мобилизацию судимых за некоторые преступления. При этом в чёрном списке относительно призыва оказались педофилы, террористы, авиаугонщики и другие нарушители УК РФ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ