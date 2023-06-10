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Опубликовано 10 июня 2023, 13:06
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Комитет ГД одобрил проект о призыве судимых в период мобилизации

Комитет Госдумы по обороне одобрил проект закона о призыве на военную службу граждан с судимостью в период мобилизации, военного положения и рекомендовал принять его в первом чтении. Соответствующее заключение комитета опубликовано в думской электронной базе.

"Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять указанный законопроект в первом чтении", говорится в заключении.

Законопроект предусматривает исключение. Так, призываться на военную службу не будут осуждённые за тяжкие преступления. Авторами инициативы являются глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Андрей Красов.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
Комитет Госдумы одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что Госдума приняла поправки, разрешающие мобилизацию судимых за некоторые преступления. При этом в чёрном списке относительно призыва оказались педофилы, террористы, авиаугонщики и другие нарушители УК РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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