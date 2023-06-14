Госдума приняла законопроект о ВНЖ для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ
Госдума приняла во втором чтении поправки об упрощённом получении российского вида на жительство высококвалифицированными специалистами и иностранцами, заключившими в период спецоперации контракт с Минобороны или воинскими формированиями. Изменения касаются закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Так, иностранцы, заключившие в период специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС России или воинских формированиях, а также члены их семей могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Норма будет применяться и в случае гибели военнослужащего.
Членами семьи признаются супруги, дети (в том числе усыновлённые, удочерённые) и родители (в том числе приёмные).
Также вид на жительство выдаётся без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, работающему не менее двух лет в РФ в этом статусе, и членам его семьи, если иностранцы проживают в стране по полученному виду на жительство. Специалист обязан обращаться за получением разрешения на работу в МВД или его территориальные органы, принявшие решение о выдаче разрешения, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения.
Кроме того, разрешение может быть получено в более поздний срок по ходатайству работодателя и при наличии уважительных причин на это. В обратном случае оно не будет выдано, а соответствующее решение отменяется. Специалист и члены его семьи, не имеющие иных законных оснований для пребывания в России, обязаны покинуть страну.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий гарантии и основания для освобождения от уголовной ответственности для граждан, прошедших службу в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. Освобождать от наказания планируется за преступления небольшой и средней тяжести.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин