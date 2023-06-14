Госдума приняла законопроект о ВНЖ для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ

Госдума приняла во втором чтении поправки об упрощённом получении российского вида на жительство высококвалифицированными специалистами и иностранцами, заключившими в период спецоперации контракт с Минобороны или воинскими формированиями. Изменения касаются закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Так, иностранцы, заключившие в период специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС России или воинских формированиях, а также члены их семей могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Норма будет применяться и в случае гибели военнослужащего.

Членами семьи признаются супруги, дети (в том числе усыновлённые, удочерённые) и родители (в том числе приёмные).

Также вид на жительство выдаётся без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, работающему не менее двух лет в РФ в этом статусе, и членам его семьи, если иностранцы проживают в стране по полученному виду на жительство. Специалист обязан обращаться за получением разрешения на работу в МВД или его территориальные органы, принявшие решение о выдаче разрешения, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения.

Кроме того, разрешение может быть получено в более поздний срок по ходатайству работодателя и при наличии уважительных причин на это. В обратном случае оно не будет выдано, а соответствующее решение отменяется. Специалист и члены его семьи, не имеющие иных законных оснований для пребывания в России, обязаны покинуть страну.