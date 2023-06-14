Депутат Картаполов поддержал идею освобождать от уголовного наказания бойцов СВО

Глава Комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов прокомментировал SHOT законопроект об освобождении от уголовной ответственности для контрактников в период мобилизации. По его словам, документ касается лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых завершено следствие.

Глава Комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов — о законопроекте об освобождении от уголовной ответственности для контрактников. Видео © t.me / SHOT

"Если человек однажды совершил проступок, он не может получить право на реабилитацию? У нас Александр Матросов был вообще-то хулиганом. Если человек хочет пожертвовать своей жизнью ради Родины, мы почему не должны дать ему такую возможность?" — сказал он.

По его словам, россияне поддержат такую законодательную инициативу, потому что "чем больше людей общество защищают, тем для него лучше", а преступники смогут реабилитировать свою репутацию на поле боевых действий.