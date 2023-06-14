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Опубликовано 14 июня 2023, 11:35

Депутат Картаполов поддержал идею освобождать от уголовного наказания бойцов СВО

Глава Комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов прокомментировал SHOT законопроект об освобождении от уголовной ответственности для контрактников в период мобилизации. По его словам, документ касается лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых завершено следствие.

Глава Комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов — о законопроекте об освобождении от уголовной ответственности для контрактников. Видео © t.me / SHOT

"Если человек однажды совершил проступок, он не может получить право на реабилитацию? У нас Александр Матросов был вообще-то хулиганом. Если человек хочет пожертвовать своей жизнью ради Родины, мы почему не должны дать ему такую возможность?" — сказал он.

По его словам, россияне поддержат такую законодательную инициативу, потому что "чем больше людей общество защищают, тем для него лучше", а преступники смогут реабилитировать свою репутацию на поле боевых действий.

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Напомним, в Госдуму внесён законопроект, согласно которому устанавливаются гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для тех граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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