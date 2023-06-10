В Минобороны отметили рост числа добровольцев, желающих защищать страну
Минобороны РФ: В июне на контрактную службу поступило более 13,5 тыс. человек
С начала июня на военную службу по контракту были приняты более 13,5 тысячи россиян — в три раза больше, чем в апреле 2023 года. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"За десять дней текущего месяца на контракт были приняты более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года", — сказал замминистра обороны РФ Николай Панков на селекторном совещании по вопросам комплектования Вооружённых сил России военнослужащими по контракту.
Также отмечается рост числа граждан, желающих вступить в добровольческие формирования, которых насчитывается более 40. Из шестнадцати регионов в число лидеров по набору контрактников вошли Москва, Севастополь, Чечня и Сахалин, уточнили в Минобороны РФ.
"В ходе совещания Николай Панков отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора военнослужащих на контрактную службу такие регионы, как Москва и Севастополь, республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская [области] и Еврейская автономная область", — сообщили в министерстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль получает доклады об увеличении количества контрактников в рядах ВС РФ. Служба по контракту — это добровольная деятельность в Вооружённых силах на особых условиях: наличие зарплаты, соцпакета, ряда льгот, денежных компенсаций и поощрений. К кандидатам в контрактники есть ряд требований, закреплённых в законодательстве, а соответствующий условиям гражданин может подписать контракт с Министерством обороны. С начала 2023 года в Вооружённые силы России приняли на службу свыше 117 тысяч контрактников и добровольцев.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ