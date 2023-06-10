В Минобороны отметили рост числа добровольцев, желающих защищать страну

С начала июня на военную службу по контракту были приняты более 13,5 тысячи россиян — в три раза больше, чем в апреле 2023 года. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"За десять дней текущего месяца на контракт были приняты более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года", — сказал замминистра обороны РФ Николай Панков на селекторном совещании по вопросам комплектования Вооружённых сил России военнослужащими по контракту.

Также отмечается рост числа граждан, желающих вступить в добровольческие формирования, которых насчитывается более 40. Из шестнадцати регионов в число лидеров по набору контрактников вошли Москва, Севастополь, Чечня и Сахалин, уточнили в Минобороны РФ.

"В ходе совещания Николай Панков отметил в лучшую сторону по выполнению плана набора военнослужащих на контрактную службу такие регионы, как Москва и Севастополь, республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская [области] и Еврейская автономная область", — сообщили в министерстве.