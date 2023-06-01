Кремль получает доклады об увеличении количества контрактников в ВС РФ
Песков: Президенту докладывают о росте числа желающих служить в армии по контракту
Президенту Владимиру Путину докладывают об увеличении количества желающих поступить на контрактную службу. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, эта тенденция очень "отрадная".
"Разумеется, президенту докладывают о том, что, действительно, ежедневно очень большое количество наших граждан изъявляют желание пойти на службу по контракту, и это действительно так", — добавил представитель Кремля.
Служба по контракту — это добровольная деятельность в Вооружённых силах на особых условиях: наличие зарплаты, соцпакета, ряда льгот, денежных компенсаций и поощрений. К кандидатам в контрактники есть ряд требований, закреплённых в законодательстве, а соответствующий условиям гражданин может подписать контракт с Министерством обороны. Ранее Лайф сообщал, что с начала 2023 года в Вооружённые силы России приняли на службу свыше 117 тысяч контрактников и добровольцев.
ТАСС / Сергей Карпухин