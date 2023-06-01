Кремль получает доклады об увеличении количества контрактников в ВС РФ

Президенту Владимиру Путину докладывают об увеличении количества желающих поступить на контрактную службу. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, эта тенденция очень "отрадная".

"Разумеется, президенту докладывают о том, что, действительно, ежедневно очень большое количество наших граждан изъявляют желание пойти на службу по контракту, и это действительно так", — добавил представитель Кремля.