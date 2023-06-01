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1 июня, 11:38

Кремль получает доклады об увеличении количества контрактников в ВС РФ

Песков: Президенту докладывают о росте числа желающих служить в армии по контракту

Президенту Владимиру Путину докладывают об увеличении количества желающих поступить на контрактную службу. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, эта тенденция очень "отрадная".

"Разумеется, президенту докладывают о том, что, действительно, ежедневно очень большое количество наших граждан изъявляют желание пойти на службу по контракту, и это действительно так", — добавил представитель Кремля.

Ограниченно годным могут разрешить идти в контрактники при мобилизации

Ограниченно годным могут разрешить идти в контрактники при мобилизации

Служба по контракту — это добровольная деятельность в Вооружённых силах на особых условиях: наличие зарплаты, соцпакета, ряда льгот, денежных компенсаций и поощрений. К кандидатам в контрактники есть ряд требований, закреплённых в законодательстве, а соответствующий условиям гражданин может подписать контракт с Министерством обороны. Ранее Лайф сообщал, что с начала 2023 года в Вооружённые силы России приняли на службу свыше 117 тысяч контрактников и добровольцев.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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