Ограниченно годным могут разрешить идти в контрактники при мобилизации

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картопалов и его первый заместитель Андрей Красов предложили дополнить закон "О воинской обязанности и военной службе". Как пишет ТАСС, они считают, что нужно позволить ограниченно годным гражданам идти в контрактники при мобилизации.

"На военную службу по контракту в Вооружённые силы Российской Федерации может быть принят гражданин (иностранный гражданин), признанный годным к военной службе, годным к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годным к военной службе, не имеющим заболеваний, определённых перечнем, утверждённым Министерством обороны Российской Федерации", — говорится в законопроекте.

Документ сегодня внесён в Государственную думу.