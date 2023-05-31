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31 мая, 11:40

Ограниченно годным могут разрешить идти в контрактники при мобилизации

В Госдуме предложили разрешить ограниченно годным становиться контрактниками

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картопалов и его первый заместитель Андрей Красов предложили дополнить закон "О воинской обязанности и военной службе". Как пишет ТАСС, они считают, что нужно позволить ограниченно годным гражданам идти в контрактники при мобилизации.

"На военную службу по контракту в Вооружённые силы Российской Федерации может быть принят гражданин (иностранный гражданин), признанный годным к военной службе, годным к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годным к военной службе, не имеющим заболеваний, определённых перечнем, утверждённым Министерством обороны Российской Федерации", — говорится в законопроекте.

В Госдуме призвали россиян к внутренней мобилизации после атаки дронов на Москву

В Госдуме призвали россиян к внутренней мобилизации после атаки дронов на Москву

Документ сегодня внесён в Государственную думу.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать методичку по вопросам о спецоперации для семей военнослужащих.

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Светлана Оперук
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