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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 15:49
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Лантратова попросила Минобороны о создании методички для семей участников СВО

Зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать методичку по вопросам о спецоперации для семей военнослужащих. Такое обращение она направила первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову, передаёт РИА "Новости".

Речь идёт о едином методическом пособии с вопросами и ответами, касающимися тематики проведения частичной мобилизации, специальной военной операции и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев. Лантратова, будучи членом подгруппы по мобилизации граждан и имущества, посетила уже 20 российских регионов, где в том числе встречалась с семьями мобилизованных и погибших военнослужащих. Такая методичка, по её словам, значительно бы упростила разъяснительную работу.

"В ходе личных встреч у заявителей возникает множество вопросов из-за неинформированности или недостаточной осведомлённости граждан. В частности, отсутствие информации о правилах начисления выплат и денежного довольствия, льготах и пособиях, на которые члены семей имеют право, приводит к недопониманию и негативному восприятию как самой армии, так и государства в целом", объяснила парламентарий.

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Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой бесплатно обучить на бакалавров и специалистов граждан возрастом до 35 лет, чьи супруги принимают участие в СВО. А его коллега Лантратова выступила с инициативой предоставлять академический отпуск студентам, которые решат принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Алексей Берковиц
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