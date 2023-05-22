Лантратова попросила Минобороны о создании методички для семей участников СВО

Зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать методичку по вопросам о спецоперации для семей военнослужащих. Такое обращение она направила первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову, передаёт РИА "Новости".

Речь идёт о едином методическом пособии с вопросами и ответами, касающимися тематики проведения частичной мобилизации, специальной военной операции и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев. Лантратова, будучи членом подгруппы по мобилизации граждан и имущества, посетила уже 20 российских регионов, где в том числе встречалась с семьями мобилизованных и погибших военнослужащих. Такая методичка, по её словам, значительно бы упростила разъяснительную работу.