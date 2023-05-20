Путин: Консолидация политических сил важна для поддержки бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что широкая консолидация российских политических сил особенно важна сегодня для поддержки участников СВО, а также членов их семей. Об этом говорится в обращении главы государства к участникам съезда партии "Справедливая Россия — За правду".

Российский лидер отметил стремление данной политсилы к конструктивному взаимодействию с другими партиями, общественными организациями для успешного решения ключевых задач развития страны.

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна для поддержки наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, для оказания помощи их семьям и жителям новых регионов России", — говорится в обращении Путина.

Также лидер страны добавил, что "Справедливая Россия — За правду" по праву считается одной из ведущих политических сил РФ. Как он указал, за прошедшие годы партия накопила огромный опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня и неизменно получала солидную поддержку граждан.