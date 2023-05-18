Лантратова предложила давать академ студентам, которые хотят участвовать в СВО
Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой предоставлять академический отпуск студентам, которые решат принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев. Это предложение она направила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, сообщает RT.
Как пояснила депутат, всё больше российских студентов берёт академ, чтобы уйти добровольцами в зону СВО, но сейчас отпуск даётся учащимся в связи с "невозможностью освоения образовательной программы по медпоказаниям, семейным и иным обстоятельствам" и не более чем на два года.
Лантратова считает, что такая формулировка создаёт ряд сложностей для студентов, поэтому она предлагает отдельно указать в качестве основания участие добровольцами в СВО, а также снять ограничения по времени — до окончания спецоперации.
А ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой бесплатно обучить на бакалавров и специалистов граждан возрастом до 35 лет, чьи супруги принимают участие в СВО.
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