Регион

Уведомления отключены

18 мая, 11:32

Лантратова предложила давать академ студентам, которые хотят участвовать в СВО

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой предоставлять академический отпуск студентам, которые решат принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев. Это предложение она направила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, сообщает RT.

Как пояснила депутат, всё больше российских студентов берёт академ, чтобы уйти добровольцами в зону СВО, но сейчас отпуск даётся учащимся в связи с "невозможностью освоения образовательной программы по медпоказаниям, семейным и иным обстоятельствам" и не более чем на два года.

Лантратова считает, что такая формулировка создаёт ряд сложностей для студентов, поэтому она предлагает отдельно указать в качестве основания участие добровольцами в СВО, а также снять ограничения по времени — до окончания спецоперации.

"Налог на развлечения" не коснётся кафе и фастфуда, заявил автор проекта

"Налог на развлечения" не коснётся кафе и фастфуда, заявил автор проекта

А ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой бесплатно обучить на бакалавров и специалистов граждан возрастом до 35 лет, чьи супруги принимают участие в СВО.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Яна Лантратова
  • Госдума
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров