"Налог на развлечения" не коснётся кафе и фастфуда, заявил автор проекта

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что кафе и точки фастфуда исключили из законопроекта о ресторанном сборе на поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом парламентарий, который является одним из авторов проекта закона, рассказал в беседе с Лайфом.

Депутат Михаил Матвеев рассказал о законопроекте о ресторанном сборе на поддержку участников СВО. Видео © LIFE

По его словам, это не налог, а сбор, который администрируется по аналогии с курортным сбором. Матвеев уверяет, что это не коснётся любителей шаурмы и фастфуда. Депутаты решили ограничиться только ночными клубами, барами и ресторанами.