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Регион
Опубликовано 18 мая 2023, 09:50
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"Налог на развлечения" не коснётся кафе и фастфуда, заявил автор проекта

Матвеев: Ресторанный сбор на помощь участникам СВО не коснётся кафе и фастфуда

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что кафе и точки фастфуда исключили из законопроекта о ресторанном сборе на поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом парламентарий, который является одним из авторов проекта закона, рассказал в беседе с Лайфом.

Депутат Михаил Матвеев рассказал о законопроекте о ресторанном сборе на поддержку участников СВО. Видео © LIFE

По его словам, это не налог, а сбор, который администрируется по аналогии с курортным сбором. Матвеев уверяет, что это не коснётся любителей шаурмы и фастфуда. Депутаты решили ограничиться только ночными клубами, барами и ресторанами.

Законопроект об отчислениях "налога на развлечения" внесли в Госдуму
Законопроект об отчислениях "налога на развлечения" внесли в Госдуму

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил ввести "налог на развлечения" для помощи участникам спецоперации и их семьям. Он отметил, что с виду незначительные отчисления в масштабах страны составят крупную сумму.

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Иван Косицын
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