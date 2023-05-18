"Налог на развлечения" не коснётся кафе и фастфуда, заявил автор проекта
Матвеев: Ресторанный сбор на помощь участникам СВО не коснётся кафе и фастфуда
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что кафе и точки фастфуда исключили из законопроекта о ресторанном сборе на поддержку участников СВО и членов их семей. Об этом парламентарий, который является одним из авторов проекта закона, рассказал в беседе с Лайфом.
Депутат Михаил Матвеев рассказал о законопроекте о ресторанном сборе на поддержку участников СВО. Видео © LIFE
По его словам, это не налог, а сбор, который администрируется по аналогии с курортным сбором. Матвеев уверяет, что это не коснётся любителей шаурмы и фастфуда. Депутаты решили ограничиться только ночными клубами, барами и ресторанами.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил ввести "налог на развлечения" для помощи участникам спецоперации и их семьям. Он отметил, что с виду незначительные отчисления в масштабах страны составят крупную сумму.
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