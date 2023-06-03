В России выросло число желающих служить по контракту

Значительно увеличилось число граждан России, желающих поступить на военную службу по контракту, особенно успешно ведётся работа по набору в Москве, Московской области и Башкирии. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в РФ продолжают вести работу по набору граждан на контрактную службу. Минобороны провело успешную работу по расширению пунктов отбора и увеличению количества инструкторов для работы с кандидатами. К настоящему моменту число желающих служить значительно увеличилось в сравнении с прошлыми показателями.

"Наиболее эффективно организована работа в городе Москве, где созданы все необходимые условия для приёма граждан на военную службу, а также в Республике Башкортостан и Московской области", — добавили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что работа пунктов отбора построена по принципу многофункциональных центров, при котором все нужные специалисты собраны под крышей одного здания, а это позволяет кратно уменьшить время, которое требуется на прохождение процедур отбора и заключения контракта.

В сообщении уточняется, что пункты отбора примут граждан в любой удобный для них день недели. Всем обратившимся гарантируют индивидуальный подход.