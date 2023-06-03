Регион

Уведомления отключены

3 июня, 11:32

В России выросло число желающих служить по контракту

Минобороны РФ: Значительно возросло число граждан, желающих служить по контракту

Значительно увеличилось число граждан России, желающих поступить на военную службу по контракту, особенно успешно ведётся работа по набору в Москве, Московской области и Башкирии. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что в РФ продолжают вести работу по набору граждан на контрактную службу. Минобороны провело успешную работу по расширению пунктов отбора и увеличению количества инструкторов для работы с кандидатами. К настоящему моменту число желающих служить значительно увеличилось в сравнении с прошлыми показателями.

"Наиболее эффективно организована работа в городе Москве, где созданы все необходимые условия для приёма граждан на военную службу, а также в Республике Башкортостан и Московской области", добавили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что работа пунктов отбора построена по принципу многофункциональных центров, при котором все нужные специалисты собраны под крышей одного здания, а это позволяет кратно уменьшить время, которое требуется на прохождение процедур отбора и заключения контракта.

В сообщении уточняется, что пункты отбора примут граждан в любой удобный для них день недели. Всем обратившимся гарантируют индивидуальный подход.

Ограниченно годным могут разрешить идти в контрактники при мобилизации

Ограниченно годным могут разрешить идти в контрактники при мобилизации

Аналогичной информацией в четверг поделился пресс-секретарь президента. Как сообщил Дмитрий Песков, Владимиру Путину докладывают о росте числа граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. Представитель Кремля назвал эту тенденцию "отрадной".

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров