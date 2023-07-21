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Опубликовано 21 июля 2023, 10:45

Новые правила не коснутся осеннего призыва 2023 года, заявили в Госдуме

Картаполов: Новые нормы о призывном возрасте вступят в силу с 1 января 2024 года

Новые нормы о повышении призывного возраста до 30 лет не будут распространяться на осенний призыв 2023 года, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов по итогам рассмотрения законопроекта в комитете.

"Предлагается вступление в силу с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв [2023 года] эти все правила никак не распространяются", — рассказал он журналистам.

Картаполов также успокоил тех, кому в этом году исполняется 27 лет. По его словам, они под действие нового закона уже не попадают.

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Ранее Госдума приняла в I чтении проект о повышении призывного возраста срочной службы. Как стало известно сегодня, верхняя планка увеличится до 30 лет, а нижняя останется прежней — 18 лет. Проект предусматривает переходный период до 2026 года. По словам Картаполова, нововведения помогут качественно улучшить Российскую армию. При этом число призывников не вырастет, а останется на прежнем уровне. Сейчас оно составляет 200–250 тысяч человек в год.

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ТАСС / URA.RU / Екатерина Сычкова

Николь Вербер
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