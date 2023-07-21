Новые правила не коснутся осеннего призыва 2023 года, заявили в Госдуме

Новые нормы о повышении призывного возраста до 30 лет не будут распространяться на осенний призыв 2023 года, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов по итогам рассмотрения законопроекта в комитете.

"Предлагается вступление в силу с 1 января 2024 года. То есть на осенний призыв [2023 года] эти все правила никак не распространяются", — рассказал он журналистам.

Картаполов также успокоил тех, кому в этом году исполняется 27 лет. По его словам, они под действие нового закона уже не попадают.