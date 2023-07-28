Закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет одобрил Совфед

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет при том, что нижняя граница остаётся на уровне 18 лет. "За" проголосовали 159 сенаторов и лишь один воздержался.

В соответствии с документом, уже с 1 января 2024 года верхняя граница призыва повышается с действующих 27 лет до 30 лет. При этом новые нормы не подразумевают поэтапности повышения.

Ранее Совфед также одобрил поправку об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке. Напомним, что до принятия закона наказание для нарушителей составляло от 500 рублей до трёх тысяч рублей. Кроме того, призывникам запретят выезжать из России уже с того дня, когда повестка будет размещена в реестре. В отдельных случаях срочникам разрешат заключать годовой контракт с ВС РФ. Это может произойти, если призывники поступают на службу в период чрезвычайных ситуаций. Например, при ликвидации последствий стихийных бедствий, выполнении мер по чрезвычайному положению, восстановлении конституционного порядка и так далее.