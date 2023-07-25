Призывникам в отдельных случаях разрешат заключать годовой контракт с ВС РФ

Военнослужащие РФ, проходящие военную службу по призыву, смогут заключить контракт на один год или менее в определённых обстоятельствах. Это следует из поправок к проекту, опубликованных в электронной базе Госдумы РФ.

Это может произойти, если призывники поступают на службу в период чрезвычайных ситуаций. Например, при ликвидации последствий стихийных бедствий, выполнении мер по чрезвычайному положению, восстановлении конституционного порядка и так далее.

Также данная мера будет предусмотрена для участия военнослужащих в международной деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности, выполнения операций ВС РФ, включая пресечение международной террористической деятельности за пределами России и походы кораблей.