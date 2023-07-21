Картаполов рассказал Лайфу, почему нет смысла в двухлетней службе в армии

Нет никакого смысла в увеличении срока срочной службы до двух лет, заявил Лайфу глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов высказался против увеличения длительности срочной службы до двух лет. Видео © LIFE

"Не надо два года служить абсолютно. В этом нет никакой необходимости. Сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода", — сказал депутат.

Картаполов объяснил, что боевая подготовка в ВС России имеет полугодовой цикл и единственное, что добавляется к ней летом, — крупные учения, проводящиеся раз в четыре года. В остальном, подчеркнул парламентарий, 12 месяцев хватает на подготовку: шесть на обучение и ещё столько же — на закрепление.