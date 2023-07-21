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Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 12:02
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Картаполов рассказал Лайфу, почему нет смысла в двухлетней службе в армии

Картаполов высказался против увеличения длительности срочной службы до двух лет

Нет никакого смысла в увеличении срока срочной службы до двух лет, заявил Лайфу глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов высказался против увеличения длительности срочной службы до двух лет. Видео © LIFE

"Не надо два года служить абсолютно. В этом нет никакой необходимости. Сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода", сказал депутат.

Картаполов объяснил, что боевая подготовка в ВС России имеет полугодовой цикл и единственное, что добавляется к ней летом, — крупные учения, проводящиеся раз в четыре года. В остальном, подчеркнул парламентарий, 12 месяцев хватает на подготовку: шесть на обучение и ещё столько же — на закрепление.

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Напомним, в прошлом году депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал увеличить срок срочной службы в армии до двух лет. По его словам, нынешний формат подготовки не позволяет выполнить её качественно. Против этой инициативы выступили в Совете Федерации.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Юнашев
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