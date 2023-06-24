Путин повысил предельный возраст службы по контракту в военное время
Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы по контракту в период военного положения или мобилизации в стране. Документ опубликован в субботу, 24 июня, на официальном портале правовой информации.
По новым правилам для всех, кому присвоено звание высшего офицера (до генерал-полковника или адмирала включительно), предельный возраст службы в период мобилизации, военного положения или в военное время составит 70 лет. Для других воинских званий предельный возраст составляет 65 лет.
Президент также подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения.
Ранее Госдума приняла поправки об упрощённом получении российского вида на жительство высококвалифицированными специалистами и иностранцами, заключившими в период спецоперации контракт с Минобороны или воинскими формированиями. Изменения касаются закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
ТАСС / Валентин Спринчак