Путин повысил предельный возраст службы по контракту в военное время

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы по контракту в период военного положения или мобилизации в стране. Документ опубликован в субботу, 24 июня, на официальном портале правовой информации.

По новым правилам для всех, кому присвоено звание высшего офицера (до генерал-полковника или адмирала включительно), предельный возраст службы в период мобилизации, военного положения или в военное время составит 70 лет. Для других воинских званий предельный возраст составляет 65 лет.

Президент также подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения.