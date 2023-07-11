В России появится новый день воинской славы

Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 11 июля, приняли во втором и третьем чтении закон, который устанавливает в России новый день воинской славы — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. Он будет ежегодно отмечаться 12 мая.

По мнению авторов инициативы, новый праздник будет иметь важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, любви к Родине и уважения к её истории.

"Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров", — сказано в пояснительной записке к документу.