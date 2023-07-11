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11 июля, 15:11

В России появится новый день воинской славы

Госдума установила 12 мая Днём победного завершения Крымской операции 1944 года

Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 11 июля, приняли во втором и третьем чтении закон, который устанавливает в России новый день воинской славы — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. Он будет ежегодно отмечаться 12 мая.

По мнению авторов инициативы, новый праздник будет иметь важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, любви к Родине и уважения к её истории.

"Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров", — сказано в пояснительной записке к документу.

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Напомним, что 8 апреля 1944 года силы 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии перешли в наступление. Советским солдатам потребовалось чуть более месяца, чтобы полностью разгромить силы 17-й армии вермахта на полуострове. 12 мая было объявлено о полном освобождении Крыма от гитлеровцев. В 2019 году, к 75-й годовщине начала Крымской наступательной операции, Минобороны рассекретило документы об освобождении Крыма от гитлеровцев.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Марина Калегина
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