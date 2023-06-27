В России может появиться новый летний праздник

В России может появиться новый праздник — День ветеранов боевых действий. С такой инициативой к президенту Владимиру Путину обратился во вторник, 27 июня, лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Он отметил, что уже более десяти лет ветераны боевых действий приходят 1 июля на Поклонную гору в Москве, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал Родину. По словам Миронова, их подвиг достоин того, чтобы 1 июля официально стало праздничным днём.

"Пожалуйста, товарищ президент, сделайте 1 июля Днём ветеранов боевых действий", — сказал Миронов на пленарном заседании Госдумы.

Отметим, что в настоящее время в России существуют отдельные памятные даты — Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий. К примеру, 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.