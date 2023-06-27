В России может появиться новый летний праздник
Миронов попросил Путина официально сделать 1 июля Днём ветеранов боевых действий
В России может появиться новый праздник — День ветеранов боевых действий. С такой инициативой к президенту Владимиру Путину обратился во вторник, 27 июня, лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
Он отметил, что уже более десяти лет ветераны боевых действий приходят 1 июля на Поклонную гору в Москве, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал Родину. По словам Миронова, их подвиг достоин того, чтобы 1 июля официально стало праздничным днём.
"Пожалуйста, товарищ президент, сделайте 1 июля Днём ветеранов боевых действий", — сказал Миронов на пленарном заседании Госдумы.
Отметим, что в настоящее время в России существуют отдельные памятные даты — Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий. К примеру, 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Напомним, что 24 июня Владимир Путин в видеообращении поздравил граждан России с Днём молодёжи. Президент напомнил, что благодаря инициативе молодых людей теперь праздник отмечается в выходной день — в последнюю неделю июня. Как заметил глава государства, это позволило объединить День молодёжи с празднованием школьных выпускных и сделать событие более ярким и масштабным. Особую атмосферу, по мнению президента, лучше всего отражает фестиваль "Алые паруса", который стал символом Санкт-Петербурга.
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