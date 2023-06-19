Регион

Уведомления отключены

19 июня, 15:04

В Госдуме обсудят перенос части новогодних выходных на май в 2024 году

Вице-спикер Даванков: В Госдуме обсудят длинные майские праздники в 2024 году

В июле депутаты Государственной думы намерены обсудить длинные майские праздники в 2024 году. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

"На май нужно перевести часть новогодних праздников. В июле мы проведём в Госдуме круглый стол о беспрерывных майских праздниках с 1 по 9 мая", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Сейчас Минтруд России, продолжил Даванков, предлагает раздробленные выходные: с 28 апреля по 1 мая, потом рабочие дни, а затем отдых на День Победы. Однако, подчеркнул депутат, майские праздники — время, когда россияне уезжают на дачу и проводят время с семьёй, поэтому выходные нужно делать без перерывов, "чтобы люди могли нормально отдохнуть".

Стало известно, сколько россиян переели шашлыка на майских праздниках и теперь сядут на диету

Стало известно, сколько россиян переели шашлыка на майских праздниках и теперь сядут на диету

Ранее Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников на 2024 год. В министерстве указали, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, будут перенесены на рабочий день.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Светлана Оперук
  • Новости
  • Госдума
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров