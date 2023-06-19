В Госдуме обсудят перенос части новогодних выходных на май в 2024 году

В июле депутаты Государственной думы намерены обсудить длинные майские праздники в 2024 году. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

"На май нужно перевести часть новогодних праздников. В июле мы проведём в Госдуме круглый стол о беспрерывных майских праздниках с 1 по 9 мая", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Сейчас Минтруд России, продолжил Даванков, предлагает раздробленные выходные: с 28 апреля по 1 мая, потом рабочие дни, а затем отдых на День Победы. Однако, подчеркнул депутат, майские праздники — время, когда россияне уезжают на дачу и проводят время с семьёй, поэтому выходные нужно делать без перерывов, "чтобы люди могли нормально отдохнуть".