Стало известно, сколько россиян переели шашлыка на майских праздниках и теперь сядут на диету

Большинство россиян (40%) заявили, что следили за своим рационом на майских праздниках, тем не менее, согласно результатам опроса, по окончании длинных выходных почти половина граждан собирается сесть на диеты и правильное питание. Исследование о пищевых пристрастиях жителей РФ провёл сервис "Пакет" от X5 Group.

"Большинство (40%) не переедали и употребляли пищу в привычном количестве. Стоит отметить, что почти треть из них (15%) превысили свою норму — съели за майские праздники большое количество вредных продуктов... Тем не менее большая часть россиян хотят поменять свой рацион после праздников. 40% планируют правильно питаться, 13% сядут на диету и ограничат себя в некоторых продуктах", — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении Лайфа.

И только 19% продолжат есть шашлыки, снеки, фастфуд и бутерброды.

40% россиян признались, что не готовы к лету и хотят начать следить за фигурой: из них абсолютное большинство (58%) мечтает похудеть, 28% — набрать массу. Есть и те, кто не будет стесняться на пляже: 35% всегда готовы к лету, несмотря на состояние тела. При этом у мужчин показатель "уверенности" выше, чем у женщин: 36% против 34%.