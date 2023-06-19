Десять дней новогодних каникул: Минтруд рассказал, как мы будем отдыхать в 2024 году

В 2024 году новогодние каникулы будут длиться с 1 по 8 января, но фактически будут длиннее за счёт последних дней 2023 года. Это следует из проекта постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней в следующем году.

Проект Минтруда с праздничными днями в 2024 году. © Минтруд РФ

В министерстве указали, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, будут перенесены на рабочий день.

"Таким образом, будем отдыхать с 1 по 8 января 2024 года. Сами новогодние каникулы продлятся десять дней и начнутся 30 декабря 2023 года", — сказано в сообщении Минтруда в телеграм-канале.

Кроме того, выходными будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, а также с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Таким образом, на майские праздники россияне будут отдыхать дважды по четыре дня. Выходными обозначены 12 июня, дни с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря.