Совфед одобрил поправку об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон об увеличении штрафа до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат. Такой пункт содержится в законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта.
В соответствии с документом, штраф за неявку призывника в военкомат в указанное в повестке время без уважительной причины составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Напомним, что до принятия закона наказание для нарушителей составляло от 500 рублей до трёх тысяч рублей.
К слову, изначально в документе было указано, что неявка в военкомат по повестке будет грозить штрафом от 40 до 50 тысяч рублей, но ко второму чтению сумму смягчили.
ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky