Совфед одобрил поправку об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон об увеличении штрафа до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат. Такой пункт содержится в законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта.

В соответствии с документом, штраф за неявку призывника в военкомат в указанное в повестке время без уважительной причины составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Напомним, что до принятия закона наказание для нарушителей составляло от 500 рублей до трёх тысяч рублей.