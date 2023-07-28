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28 июля, 08:31

Совфед одобрил поправку об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон об увеличении штрафа до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат. Такой пункт содержится в законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта.

В соответствии с документом, штраф за неявку призывника в военкомат в указанное в повестке время без уважительной причины составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Напомним, что до принятия закона наказание для нарушителей составляло от 500 рублей до трёх тысяч рублей.

К слову, изначально в документе было указано, что неявка в военкомат по повестке будет грозить штрафом от 40 до 50 тысяч рублей, но ко второму чтению сумму смягчили.

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А ранее депутаты Госдумы приняли поправку в законодательство о призывном возрасте срочников от 18 до 30 лет. При этом призывникам запретят покидать Россию со дня размещения повестки в реестре.

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ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky

Марина Калегина
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