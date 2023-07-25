В Госдуме объяснили, подпадут ли под новый закон о призыве те, кому исполнится 27 лет в 2023 году
Депутат Картаполов: Граждан, которым исполнится 27 лет в 2023 году, не призовут в 2024-м
Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не подпадут под действие принятого сегодня закона о повышении призывного возраста. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28 и 29 лет, они уже находятся в запасе", — напомнил парламентарий.
Ранее депутаты в третьем чтении приняли поправку в законодательство о призывном возрасте срочников от 18 до 30 лет. При этом призывникам запретят покидать Россию со дня размещения повестки в реестре. Кроме того, Госдума защитила право срочников на заключение контрактов с Минобороны о прохождении военной службы на один год. Лайф также писал о том, что МВД РФ предложило ограничить в правах на управление автомобилем граждан, которые не пришли в военкомат по повестке.
ТАСС / Кухмарь Кирилл