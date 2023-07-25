Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июля 2023, 15:13

В Госдуме объяснили, подпадут ли под новый закон о призыве те, кому исполнится 27 лет в 2023 году

Депутат Картаполов: Граждан, которым исполнится 27 лет в 2023 году, не призовут в 2024-м

Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не подпадут под действие принятого сегодня закона о повышении призывного возраста. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28 и 29 лет, они уже находятся в запасе", — напомнил парламентарий.

Госдума во II чтении приняла поправку о штрафах за неявку в военкомат по повестке
Госдума во II чтении приняла поправку о штрафах за неявку в военкомат по повестке

Ранее депутаты в третьем чтении приняли поправку в законодательство о призывном возрасте срочников от 18 до 30 лет. При этом призывникам запретят покидать Россию со дня размещения повестки в реестре. Кроме того, Госдума защитила право срочников на заключение контрактов с Минобороны о прохождении военной службы на один год. Лайф также писал о том, что МВД РФ предложило ограничить в правах на управление автомобилем граждан, которые не пришли в военкомат по повестке.

BannerImage

ТАСС / Кухмарь Кирилл

Марина Калегина
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar