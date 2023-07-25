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Опубликовано 25 июля 2023, 14:39

Госдума во II чтении приняла поправку о штрафах за неявку в военкомат по повестке

Депутаты Госдумы во вторник, 25 июля, приняли во втором чтении поправку об увеличении штрафа до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат. Такой пункт содержится в законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта.

Отметим, что на сегодняшний день Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф за игнорирование повестки в размере от 500 до трёх тысяч рублей.

К слову, изначально в документе было указано, что неявка в военкомат по повестке будет грозить штрафом от 40 до 50 тысяч рублей, но ко второму чтению сумму смягчили.

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Ранее Лайф писал о том, что МВД РФ предложило ограничить в правах на управление автомобилем граждан, которые не пришли в военкомат по повестке.

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ТАСС / Сергеев Михаил

Марина Калегина
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