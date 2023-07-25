Госдума во II чтении приняла поправку о штрафах за неявку в военкомат по повестке

Депутаты Госдумы во вторник, 25 июля, приняли во втором чтении поправку об увеличении штрафа до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат. Такой пункт содержится в законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учёта.

Отметим, что на сегодняшний день Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф за игнорирование повестки в размере от 500 до трёх тысяч рублей.

К слову, изначально в документе было указано, что неявка в военкомат по повестке будет грозить штрафом от 40 до 50 тысяч рублей, но ко второму чтению сумму смягчили.