В законопроекте штрафы за неявку в военкомат снизили с 50 до 30 тысяч рублей

В законопроекте с поправками в КоАП об ужесточении наказания за неявку в военкоматы снизили штрафы с 50 до 30 тысяч рублей. Текст законопроекта подготовлен ко второму чтению, он размещён в базе данных Госдумы.

Изначально в документе было указано, что неявка в военкомат по повестке будет грозить штрафом от 40 до 50 тысяч рублей. Новые изменения предполагают, что штраф составит от 10 до 30 тысяч.

Также в законопроекте появился абзац о том, что несообщение о выезде из страны на срок более шести месяцев грозит штрафом от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.