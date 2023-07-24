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24 июля, 10:21

В законопроекте штрафы за неявку в военкомат снизили с 50 до 30 тысяч рублей

В законопроекте с поправками в КоАП об ужесточении наказания за неявку в военкоматы снизили штрафы с 50 до 30 тысяч рублей. Текст законопроекта подготовлен ко второму чтению, он размещён в базе данных Госдумы.

Изначально в документе было указано, что неявка в военкомат по повестке будет грозить штрафом от 40 до 50 тысяч рублей. Новые изменения предполагают, что штраф составит от 10 до 30 тысяч.

Также в законопроекте появился абзац о том, что несообщение о выезде из страны на срок более шести месяцев грозит штрафом от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Комитет ГД одобрил поправку о штрафе в 50 тысяч за неявку в военкомат

Комитет ГД одобрил поправку о штрафе в 50 тысяч за неявку в военкомат

Ранее Лайф писал о том, что МВД РФ предложило ограничить в правах на управление автомобилем граждан, которые не пришли в военкомат по повестке.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Илья Суриков
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