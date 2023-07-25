Песков не стал комментировать закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

В Кремле не комментируют законопроект о повышении границ призывного возраста срочной службы до 30 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обращаться за разъяснениями к Минобороны.

"Объяснения все даны профильными ведомствами. Если есть вопросы, то, конечно, нужно ориентироваться прежде всего на них. Конечно, здесь исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Министерства обороны", — отметил представитель Кремля.