Песков не стал комментировать закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
В Кремле не комментируют законопроект о повышении границ призывного возраста срочной службы до 30 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обращаться за разъяснениями к Минобороны.
"Объяснения все даны профильными ведомствами. Если есть вопросы, то, конечно, нужно ориентироваться прежде всего на них. Конечно, здесь исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Министерства обороны", — отметил представитель Кремля.
Напомним, границы призывного возраста, согласно законопроекту о его повышении, составят от 18 до 30 лет. В Госдуме объяснили, что нижний предел решено оставить прежним, так как многие ребята хотят пойти служить именно в 18 лет. При этом новые правила не коснутся осеннего призыва 2023 года — они начнут действовать с 1 января 2024-го без какого-либо переходного периода.
ТАСС / Сергей Бобылев