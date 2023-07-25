Матвиенко: Для резонанса вокруг закона о повышении призывного возраста нет причин
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нет никаких причин для резонанса вокруг законопроекта о повышении границ призывного возраста срочной службы до 30 лет. Она напомнила, что срок службы остаётся прежним — один год, но расширяется временной срок, в течение которого гражданин может исполнить свой гражданский долг.
"На мой взгляд, нет причин для излишней резонансности вокруг этого закона", — сказала Матвиенко.
Напомним, границы призывного возраста, согласно новому законопроекту о его повышении, составят от 18 до 30 лет. В Госдуме уточнили, что нижний предел решено оставить прежним, так как многие ребята хотят пойти служить именно в 18 лет. Сегодня стало известно, что призывной возраст повысят без переходного периода — с 1 января 2024 года, поэтому новые правила не коснутся осеннего призыва 2023 года.
ТАСС / Климентьев Михаил