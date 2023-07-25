Матвиенко: Для резонанса вокруг закона о повышении призывного возраста нет причин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нет никаких причин для резонанса вокруг законопроекта о повышении границ призывного возраста срочной службы до 30 лет. Она напомнила, что срок службы остаётся прежним — один год, но расширяется временной срок, в течение которого гражданин может исполнить свой гражданский долг.