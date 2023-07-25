Проект о повышении призывного возраста в РФ не предусматривает переходного этапа
Призывной возраст в России с 2024 года составит от 18 до 30 лет
Призывной возраст в России повысят до 30 лет без переходного периода. Об этом говорится в поправках, одобренных Комитетом Госдумы по обороне.
При этом нижняя граница — возраст с 18 лет — останется без изменений. Таки образом, согласно соответствующему законопроекту, призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.
Кроме того, согласно поправкам, с военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при чрезвычайных обстоятельствах может быть заключён контракт на один год или меньший срок.
А накануне глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что верхняя граница призывного возраста срочной службы в России будет повышаться поэтапно, по году в год, начиная с 2024-го.
Напомним, ранее Картаполов заявил, что границы призывного возраста, согласно законопроекту о его повышении, составят от 18 до 30 лет. Депутат уточнил, что нижний предел решено оставить прежним, так как многие ребята хотят пойти служить именно в 18 лет. При этом в первом чтении законопроект предполагал, что нижняя планка призывного возраста составит 21 год. Также уточнялось, что проект предусматривает переходный период до 2026 года.
ТАСС / Игорь Хакимов