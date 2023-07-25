Проект о повышении призывного возраста в РФ не предусматривает переходного этапа

Призывной возраст в России повысят до 30 лет без переходного периода. Об этом говорится в поправках, одобренных Комитетом Госдумы по обороне.

При этом нижняя граница — возраст с 18 лет — останется без изменений. Таки образом, согласно соответствующему законопроекту, призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

Кроме того, согласно поправкам, с военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при чрезвычайных обстоятельствах может быть заключён контракт на один год или меньший срок.