Картаполов: Повышать верхнюю границу призывного возраста будут поэтапно
Верхняя граница призывного возраста срочной службы в России будет повышаться поэтапно, по году в год, начиная с 2024-го. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Она будет поэтапно [повышаться]. Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год", — цитирует Картаполова ТАСС.
Напомним, ранее Андрей Картаполов заявил, что границы призывного возраста, согласно законопроекту о его повышении, составят от 18 до 30 лет. Нижний предел решено оставить прежним, так как многие ребята, по словам депутата, хотят пойти служить именно в 18 лет. При этом в первом чтении законопроект предполагал, что нижняя планка призывного возраста составит 21 год. Также уточнялось, что проект предусматривает переходный период до 2026 года.
ТАСС / Сергей Савостьянов