Госдума приняла поправку о праве срочников идти на год в контрактники

Государственная дума сегодня на пленарном заседании приняла поправку о праве военнослужащих-срочников заключать контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы на один год.

Эта поправка появилась ко второму чтению законопроекта, касающегося повышения верхней границы призывного возраста до 30 лет. Нововведение предполагает, что срочники смогут заключать контракты в Минобороны во время мобилизации, военного положения, в военное время. Также такая возможность будет при вооружённых конфликтах, контртеррористических операциях и при использовании Армии России за рубежом.

Такая же норма предусмотрена и для не пребывающих в запасе россиян. Находящиеся же в нём смогут заключать контракты на один год или меньший срок. Документ теперь будет отправлен в Совет Федерации, а затем, в случае утверждения там, президенту России на подпись.