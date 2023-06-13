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Опубликовано 13 июня 2023, 14:54

Путин рассказал о священном долге срочников по защите Отечества

Путин: Нет необходимости отправлять срочников в зону спецоперации

Российские власти на планируют отправлять военнослужащих, проходящих службу по призыву, в зону спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Срочники. Как и говорилось раньше, в зону проведения СВО, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что не планируем направлять, так и сейчас обстоит дело", — сказал он.

По словам Путина, отправлять срочников в зону боевых действий нет необходимости. При этом глава РФ отметил, что в Белгородской, Курской и других "старых" приграничных областях срочники присутствуют и в случае угрозы они должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество.

"Те территории, где ВС РФ традиционно стоят и обеспечивают безопасность, в случае угрозы срочники должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество", — заявил Путин.

Глава государства добавил, что, по сообщениям с мест, "никто не дрогнул".

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Ранее Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в объявлении новой мобилизации. По его словам, в войска с начала января 2023 года поступило 150 тысяч контрактников.

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Александр Юнашев
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