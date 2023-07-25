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25 июля, 11:58

Госдума в третьем чтении приняла поправки о призывном возрасте от 18 до 30 лет

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправку в законодательство о призывном возрасте срочников от 18 до 30 лет. Ожидается, что изменения вступят в силу с начала следующего года.

Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". Причём поэтапного повышения верхней границы возраста, до которого гражданин РФ может быть призван на срочную службу в армию, в новых нормах не подразумевается.

Матвиенко: Для резонанса вокруг закона о повышении призывного возраста нет причин

Матвиенко: Для резонанса вокруг закона о повышении призывного возраста нет причин

Как объяснили в Госдуме, нижний предел решено было оставить прежним, поскольку многие потенциальные призывники хотят пройти службу именно с 18 лет. При этом осеннего призыва нынешнего года новые правила не коснутся.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Максим Плетнёв
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