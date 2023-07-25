Госдума в третьем чтении приняла поправки о призывном возрасте от 18 до 30 лет

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправку в законодательство о призывном возрасте срочников от 18 до 30 лет. Ожидается, что изменения вступят в силу с начала следующего года.

Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". Причём поэтапного повышения верхней границы возраста, до которого гражданин РФ может быть призван на срочную службу в армию, в новых нормах не подразумевается.