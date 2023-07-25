Призывникам запретят покидать Россию со дня размещения повестки в реестре

Призывникам запретят выезжать из России со дня, когда повестка будет размещена в реестре. Это следует из поправок к законопроекту.

На данный момент гражданам, подлежащим призыву и получившим повестку военкомата, запрещается выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается вручённой по закону. Новые нормы уточняют, что выезд призывников за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в соответствующем реестре.