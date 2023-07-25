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Регион
Опубликовано 25 июля 2023, 11:25
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Призывникам запретят покидать Россию со дня размещения повестки в реестре

Призывникам запретят выезжать из России со дня, когда повестка будет размещена в реестре. Это следует из поправок к законопроекту.

На данный момент гражданам, подлежащим призыву и получившим повестку военкомата, запрещается выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается вручённой по закону. Новые нормы уточняют, что выезд призывников за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в соответствующем реестре.

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Напомним, ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что границы призывного возраста, согласно законопроекту о его повышении, составят от 18 до 30 лет. Депутат уточнил, что нижний предел решено оставить прежним, так как многие ребята хотят пойти служить именно в 18 лет. Сегодня стало известно, что призывной возраст повысят без переходного периода — с 1 января 2024 года.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Вишнякова
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