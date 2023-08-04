Путин подписал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новые границы призывного возраста срочной службы — от 18 до 30 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее его приняла Госдума и одобрил Совфед.
Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
Напомним, границы призывного возраста, согласно новому законопроекту о его повышении, составят от 18 до 30 лет (вместо 18 — 27). В Госдуме объяснили, что нижний предел решено оставить прежним, так как многие ребята хотят пойти служить именно с 18 лет. Ранее также уточнялось, что новые правила не коснутся осеннего призыва 2023 года, а граждане, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, не подлежат призыву.