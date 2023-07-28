Достигшие 27 лет в 2023 году не подлежат призыву, заверили в Минобороны
Замминистра обороны Панков: Достигшие 27 лет в 2023 году не подлежат призыву
Граждане, которым 27 лет исполнится в 2023 году, не будут подлежать призыву и направятся в запас. Об этом заявил на пленарном заседании Совета Федерации в пятницу статс-секретарь — заместитель Минобороны Николай Панков. Он заверил, что Генеральный штаб доведёт эту информацию до военных комиссаров "в самые сжатые сроки".
"Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, — они не будут подлежать призыву", — указал Панков.
Ранее Совфед вслед за Госдумой одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет, при том что нижняя граница остаётся на уровне 18 лет. За проголосовали 159 сенаторов и лишь один воздержался. Кроме того, одобрена поправка об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке, теперь он составит до 30 тысяч рублей. Кроме того, призывникам запретят выезжать из России уже с того дня, когда повестка будет размещена в реестре.
Shutterstock