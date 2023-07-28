Достигшие 27 лет в 2023 году не подлежат призыву, заверили в Минобороны

Граждане, которым 27 лет исполнится в 2023 году, не будут подлежать призыву и направятся в запас. Об этом заявил на пленарном заседании Совета Федерации в пятницу статс-секретарь — заместитель Минобороны Николай Панков. Он заверил, что Генеральный штаб доведёт эту информацию до военных комиссаров "в самые сжатые сроки".