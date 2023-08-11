5 типов конфликтных людей — проверьте на агрессивность себя и близких

Сложно понять, с кем имеешь дело, завязывая новые знакомства. Собеседник может казаться достаточно отзывчивым, понимающим, интересным ровно до того момента, пока ваши отношения не выльются во что-то большее. Как только вы впустите его в свой ближний круг — тут и откроются "сюрпризы"! На вашу голову посыплются оскорбления, истерики, манипуляции и откровенный шантаж. Как вовремя увидеть двойное дно человека, чтобы уберечь себя от ненужной нервотрёпки?

1. Нелюдимые личности

Нелюдимые личности особенно сильно заинтересованы в конфликтах, для них — это часть жизни, однако виноватыми они себя никогда не считают. Фото © Shutterstock

Ох уж эти асоциальные товарищи! Для таких ребят конфликт с окружающим миром — это стиль жизни. Они никого не уважают, не испытывают стыда и вины за свою агрессию, часто нарушают чужие границы. Эти нелюдимые господа отличаются низким самоконтролем, жаждой власти, отказом от любой формы ответственности. Антисоциальные личности очаровательны и коварны, могут быть очень жестокими, если не получают желаемого. Они постоянно винят других в своих проблемах и разочарованиях. Эти люди склонны к аферам, нередко бывают замешаны в криминальных схемах. Асоциалы всячески пытаются наказать тех, кого считают виноватыми в ссоре, и ждут, что они будут заглаживать свою вину и ползать перед ними на коленях. Нужно понимать, что к асоциальному типу не относятся люди, которым просто не хочется никого видеть пару деньков.

2. Самовлюбленные люди

Познакомьтесь с маэстро одержимости собой, самовлюблённым виртуозом! Для них каждый спор — ослепительное сольное выступление. Они усовершенствовали искусство превращения любой проблемы в центр внимания на самих себя. И, если вы ожидаете сочувствия, приготовьтесь к симфонии самовосхваления, которая переплюнет Бетховена. Люди нарциссического типа верят в свою исключительность и незаурядные способности, поэтому ставят себя выше других, сильно приукрашивая достижения. Отношения нужны им для поддержания самооценки, с лёгкостью пускают друзей в расход для реализации собственных желаний. Конфликтные нарциссы фокусируют внимание помимо себя любимого, конечно, на тех, кто, по их мнению, виноват в чём-либо. Они постоянно унижают этих людей и часто делают это прилюдно, чтобы подсветить чувство собственного превосходства. Эти товарищи знать не знают, что такое эмпатия. На работе нарциссы унижают подчинённых и заискивают перед начальством, в дружеской компании находят самого слабого, чтобы его "сожрать".

3. Любители повышенного внимания

Люди, любящие повышенное внимание, ссорятся театрально, играя на публику и ожидая признания окружающих. Фото © Shutterstock

Отойдите в сторону, обычные людишки, товарищи с истероидным типом личности прибыли! Конфликт — это их пропуск в центр внимания. С каждым аргументом они увеличивают громкость драмы и театральности, гарантируя, что все взгляды будут прикованы к ним. Как будто у этих личностей есть аудитория, аплодирующая каждому слову. Эти люди нуждаются в признании и обожании, ради которых готовы пойти на любые жертвы, тем самым постоянно провоцируя ругань. Эмоции необходимы им, как воздух, поэтому истероиды не стесняются закатывать публичные сцены ревности. Личности, склонные к театральному поведению, постоянно приписывают преувеличенные и неестественные реакции тем, кого считают виноватыми. Так они пытаются как можно больнее ранить обвиняемых, а потом манипулировать ими. Они выходят из напряжённых ситуаций с изюминкой остроумия и капелькой сарказма. Их слова могут немного обидеть, но их намерения — чистая магия — снять напряжение и перевернуть хмурые взгляды. Истероиды стремятся быть в центре внимания и нападают на тех, кто не слишком ими интересуется. Они вовлекают окружающих в склоки и интриги и постоянно жалуются, обвиняют и унижают жертв перед другими.

4. Созависимые личности

Представители этого типа поглощены личными отношениями. Стоит им заподозрить любого из близкого круга в недостаточной лояльности, как становятся опасными и зажигают пламя конфликта. Они не могут жить без отношений, чаще всего, это страдающие от пограничного расстройства личности. Дружба с созависимыми людьми похожа на американские горки: заверения в вечной любви чередуются с необоснованными вспышками ярости и угрозами всё разорвать, за чем следуют слёзы и полная изоляция. Пограничники импульсивны, им сложно контролировать эмоции. Из-за избыточной тревоги они готовы цепляться за каждого, кто обещает им вечную любовь. Часто идеализируют своих партнёров, а потом разочаровываются и убегают в зависимости от алкоголя и веществ. Движущая сила такого поведения — страх быть брошенным. Именно эти люди чаще всего применяют домашнее насилие. Они не могут жить без половинки, но и быть с партнёром им трудно.

5. Вечные подозреваки

Люди, которые чрезмерно склонны к подозрительности, постоянно думают, что им все желают зла, поэтому решают нападать первыми и устраивают скандал на ровном месте. Фото © Shutterstock