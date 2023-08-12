Женихам на заметку: Названы самые простые способы узнать размер кольца для девушки

Вы решились сделать девушке предложение и уже выбрали место, время и подобрали слова. Но внезапно задались вопросом: какого размера покупать кольцо? Не переживайте! Мы составили список из одиннадцати надёжных способов, которые помогут разгадать эту тайну так, чтобы она ничего не заподозрила.

1. Невинный вопрос в соцсети. Подпишитесь на неё в соцсети с другого аккаунта. Если найдёте там какой-нибудь пост о помолвке друга, то отметьте в комментариях, что это кольцо на фотографии сидит идеально. После этой недолгой прелюдии спросите мнение девушки о кольце и в том числе узнайте его размер. Либо просто представьтесь организатором соцопроса и скажите, что вам необходимо составить статистику. Чтобы не проколоться, спросите у неё возраст: так делают все работники этой отрасли.

2. Измерьте кольцо девушки в мастерской. Дождитесь момента, когда она снимет своё украшение, и сбегайте с ним в любую мастерскую, ювелирный магазин или даже дом быта. Специалисты точно определят размер. Только проследите, чтобы взятое вами колечко было именно с безымянного пальца.

"Мой муж носит кольца и однажды, когда мы ещё не были женаты, захотел примерить мои, хотя пальцы у меня намного тоньше, чем у него. Когда он увидел, насколько кольца крошечные, спросил: "Это какой вообще размер?" И я ему без задней мысли ответила. Через полтора года он сделал мне предложение. 😂 Я была в шоке, что он запомнил размер", — WebkinzCheekyFanatic.

Как незаметно и точно узнать размер кольца для невесты: 11 рабочих методов. Фото © Shutterstock

4. Подловите на эзотерике. Поговорите, например, об астрологии и о том, что некоторые считают, будто размер кольца зависит от знака зодиака. Небрежно упомяните знак своей возлюбленной и спросите, соответствует ли её размер кольца эзотерической статистике.

5. Штангенциркуль в помощь. Она увлекается проектом "Сделай сам"? Одолжите её штангенциркуль под видом мелкого ремонта. Ладно, вряд ли такое совпадение случится. Просто купите прибор сами и ловко измерьте одно из колец будущей невесты. Измерьте его внутренний диаметр два-три раза и получите среднее значение.

"Проще простого: возьмите кусочек нитки и, пока ваша ненаглядная спит, обвяжите эту ниточку вокруг её безымянного пальца. Потом просто придите с ней в магазин и попросите консультанта подобрать подходящее кольцо", — berkeleyjake.

Хитрости, как мужчине узнать размер женского кольца и не испортить сюрприз. Фото © Shutterstock

7. Отвлеките внимание. Можно вместе пойти в ювелирный и заказать другое украшение, а между делом измерить размер. Пальцемер — это довольно завлекательная штуковина, похожая на связку ключей. Она, как правило, лежит на видном месте. Готово! Вы красавчик.

8. Лайфхак с брендовыми украшениями. Если у вашей будущей супруги есть какие-то кольца от известных брендов, то вам, во-первых, уже повезло с ней, а во-вторых, можно заглянуть внутрь этого кольца. Например, ювелирный дом Cartier делает гравировку с размером. Заходим на их официальный сайт и смотрим размерную таблицу. Или запоминаем название бренда и цифру размера. Потом с ювелиром разберётесь.

"Дочь моей невесты рисовала курочку из силуэта руки своей мамы. Когда я решил сделать предложение, я просто взял рисунок, измерил расстояние между контурами на одной руке и сделал немного вычислений, чтобы выяснить длину окружности", — Panther81277.

11 рабочих лайфхаков, как беспалевно определить размер кольца своей девушки. Фото © Shutterstock

10. Доверьтесь данным опросов. По статистике, кольцо 16,5 размера — это самый распространённый размер у европейских девушек. Но есть сложность — статистическая погрешность! Толщина и длина пальцев не всегда соотносятся с фигурой и телосложением: есть высокие и спортивные девушки с очень тонкими пальцами и наоборот.