Клещевой энцефалит: Как защититься от страшной болезни из-за укуса клеща

Клещевой энцефалит — это острое природно-очаговое инфекционное заболевание, которое может привести к серьёзным последствиям для организма. Болезнь передаётся через укус клеща, который заражён вирусом. Этот вирус поражает головной и спинной мозг человека, вызывая мучительные головные боли, лихорадку, судороги, рвоту, нарушение координации движения, может привести к параличу. Заболевание способно вызвать тяжёлые последствия: инвалидность, а в некоторых случаях — летальный исход. Вот почему так важно знать о мерах, способных уберечь от этой беды, заранее делать прививки, а если клещ всё-таки укусил — понимать, что надо делать, вовремя определять симптомы болезни и проходить лечение.

Где распространён клещевой энцефалит

Основные районы распространения клещевого энцефалита в России — Сибирь, Урал, Дальний Восток. В последние годы к ним присоединился Северо-Западный федеральный округ. Случаи заражения встречаются и в средней полосе России, Поволжье. Самым опасным регионом считается Дальний Восток. Если смертность от клещевого энцефалита центральноевропейского типа составляет 0,7–2%, то дальневосточная форма заболевания может приводить к летальному исходу в 25–30% случаев. Считается, что заболевание распространено в основном в лесистых и горных районах. Однако последние годы показывают, что клещи всё чаще нападают на людей и в городах. Так, в Москве и Московской области в 2022 году с начала эпидемиологического сезона показатель заболевания клещевым энцефалитом составил 1,7 на 100 тысяч населения, что выше уровня 2021 года в 2,5 раза. Санитарные врачи в своих рекомендациях призывают граждан не расслабляться и проявлять бдительность даже во время прогулок в городских садах и парках.

Карта распространения клещей, где красным и бордовым отмечены регионы России с наивысшим уровнем риска. Фото © biostop.org

Симптомы и диагностика клещевого энцефалита

Вирус клещевого энцефалита довольно коварен, как и его маленький, но опасный носитель. Клещ кусает не больно, вы можете его сразу не заметить. А после укуса симптомы болезни в большинстве случаев проявляются далеко не сразу. Скрытый, или инкубационный, период заболевания обычно длится примерно одну-две недели. Реже встречаются формы скоротечного развития болезни, когда признаки проявляются уже через сутки, и затяжные формы с длительностью инкубационного периода до месяца.

Клещевой энцефалит может протекать в четырёх формах: лихорадочной, менингеальной и очаговой. Все они начинаются остро и резко, часто больной может определённо указать даже час, когда его состояние внезапно ухудшилось. Первые симптомы сходны с проявлениями гриппа: озноб, ломота в мышцах, головная боль, слабость, вялость, рвота и судороги. Резко поднимается температура, особенно у детей. Характерны покраснение кожи лица, шеи вплоть до ключиц, белки глаз с расширенными кровеносными сосудами. Последующее течение заболевания зависит от формы, в которой оно будет протекать у каждого больного.

Лихорадочная форма

Как становится понятно из названия, в этом случае преобладает лихорадочное состояние, которое может длиться от 2 до 10 дней. Температура повышается и спадает волнами, лихорадка то затухает, то снова возвращается. Примерно через десять дней температура нормализуется, общее состояние улучшается. Однако слабость, приступы сердцебиения, потливость, отсутствие аппетита могут наблюдаться ещё в течение месяца после лабораторного выздоровления, которое определяется по результатам анализов крови и спинномозговой жидкости.

Менингеальная форма

На третий-четвёртый день заболевания появляются признаки менингита — поражения оболочек спинного и головного мозга. Это следующие мучительные симптомы: сильнейшая головная боль, которую не снимают обезболивающие препараты;

рвота;

повышенная чувствительность кожи, когда даже прикосновение одежды к телу вызывает боль;

сильное напряжение затылочных мышц, приводящее к непроизвольному запрокидыванию головы;

также может наблюдаться симптом Кернига, когда больной не может разогнуть в колене ногу, согнутую под прямым углом в коленном и тазобедренном суставах в положении лёжа на спине. Кроме того, когда врач пытается наклонить голову пациента вперёд, подбородком к груди, или надавливает на лобок, происходит непроизвольное сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах — это называется верхним и нижним симптомами Брудзинского.

Очаговая форма

Это самая тяжёлая и опасная форма клещевого энцефалита. Наступает, когда вирус проникает в вещество головного и спинного мозга. Сопровождается резким повышением температуры тела до 40° C и выше, отмечается вялость, сонливое состояние (гиперсомния), рвота, судороги, озноб. Поражение головного мозга приводит к появлению галлюцинаций, расстройству сознания, бреду, нарушению восприятия времени и пространства. Когда поражается спинной мозг, отвечающий за жизненно важные функций, могут наблюдаться нарушения дыхания и сердечной деятельности, параличи мышц шеи, плеч, верхней части груди и надлопаточной области. Очаговая форма клещевого энцефалита может быть двухволновой: первый приступ болезни похож на обычную лихорадочную форму, а спустя несколько дней, когда температур/аы спадает и больной начинает чувствовать себя лучше, вдруг проявляются симптомы повреждения головного и спинного мозга. Самое опасное во всех формах клещевого энцефалита — его возвратный характер. Даже после своевременного успешного лечения стойкие нарушения функций головного и спинного мозга могут наступить спустя несколько месяцев или даже лет после острого периода болезни.

Что делать, если вас укусил клещ?

Клещи обитают в траве и высоких кустарниках, предпочитая заросшие высокой травой участки леса. Кстати, тип леса не имеет значения — не любят клещи только хвойный лес. С кровососом можно встретиться и на пастбищах, лугах, на обочинах дорог и даже в городских скверах и парках. Чем ниже трава, тем безопаснее место для людей и животных. Избегают клещи и вытоптанных полянок или асфальтированных участков.

Любимая погода насекомых — влажная и тёплая. Особенно благоприятным временем для них являются затянувшаяся весна и тёплое и дождливое лето. А вот в сухой и жаркий день встретиться с клещами маловероятно: они, совсем как вампиры, не переносят прямых солнечных лучей.

Голодного клеща трудно отличить от какого-нибудь безобидного паучка. Его размер не превышает 5 миллиметров, он может незаметно проникнуть под одежду и долго путешествовать, выбирая место для укуса. Причём сам укус вы, скорее всего, не почувствуете.

Клещи любят впиваться в участки тела с тонкой кожей и повышенной температурой. У взрослых — это подмышки и паховая область, а у детей — уши, волосистая часть головы и шея. Именно эти места надо осматривать в первую очередь, возвращаясь с лесной прогулки или работ в саду. Однако клещ может присосаться практически где угодно, это тоже надо помнить.

Но что же делать, если вы всё-таки обнаружите на себе клеща? В первую очередь — не паниковать. Помните, что согласно статистике инфицированными являются только около 6% клещей – переносчиков энцефалита. Однако в любом случае кровососа следует удалить как можно быстрее. Если поблизости есть травмпункт, нужно немедленно обратиться туда за помощью. Но если оперативно попасть к врачу возможности нет, придётся избавиться от клеща самостоятельно.

Как правильно удалить клеща: инструкция

1. Лучше всего заранее купить в аптеке приспособление для такого случая. Но если его нет, следует использовать пинцет или крепкую нитку. Но ни в коем случае нельзя вытаскивать клеща пальцами. 2. Захватите клеща пинцетом как можно ближе к коже. Если используете нитку, аккуратно обвяжите её вокруг хоботка, но сильно не затягивайте, чтобы не перерезать тельце паразита. Сдавливать клеща нельзя ни в коем случае: вирусы и бактерии концентрируются в его внутренностях. По этой же причине нельзя использовать масло, лак для ногтей или выжигать кровососа спичкой. Под действием агрессивных раздражителей паразит начнёт задыхаться и выпустит в ранку инфицированную жидкость — слюну или содержимое кишечника. 3. С усилием, но медленно и плавно потяните пинцет вверх, чуть при этом раскачивая тельце клеща. Если применяете нитку, разведите её концы в стороны, натяните и поднимите. При этом насекомое нельзя резко вырывать или дёргать, в этом случае голова вместе со слюнными железами может оторваться и остаться в ранке. Тогда инфицирование продолжится даже после того, как вы удалите паразита. 4. Обработайте место укуса и руки антибактериальным средством (например, йодом или раствором хлоргексидина). Если нет ни того ни другого, используйте воду и мыло. 5. Обязательно надо сдать клеща на анализ. Поместите его в банку или контейнер, закройте ёмкость двойным слоем марли или любой ткани, после чего плотно закрепите ткань резинкой. Внешне инфицированные и неинфицированные клещи совершенно не отличаются друг от друга. Заразен паразит или нет, покажет только исследование методом ПЦР.

Куда сдать клеща на исследование

Исследование клеща нужно провести в первые три дня после его удаления. Если вам удалили паразита в травмпункте, исследование проведут там же, если вы удаляли самостоятельно — постарайтесь доставить насекомое в поликлинику по месту регистрации как можно скорее. Если до поликлиники ехать далеко, можно сдать клеща на исследование в ближайшую платную лабораторию. Её адрес легко узнать в Интернете. Исследование клеща на энцефалит и боррелиоз занимает до двух суток в зависимости от метода. Результат анализа сообщат вам по телефону, пришлют СМС или уведомление на электронную почту. Если результат будет положительным, вас направят на приём к врачу-инфекционисту.

Лабораторное исследование клещей на заражённость возбудителями клещевых инфекций в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Где делают лабораторное исследование крови

Итак, вы узнали, что клещ инфицирован. Что дальше? В случае с боррелиозом в поликлинике возьмут кровь на анализ, врач назначит приём препаратов, которые необходимо будет пропить курсом. После лечения анализ крови повторят. Если обнаружится, что клещ инфицирован энцефалитом, порядок действий будет иной. Если с момента укуса ещё не прошло 72 часов, вам бесплатно введут иммуноглобулин. Иммуноглобулин вводится в поликлинике того района, где вы проживаете. Беременным, астматикам и аллергикам препарат заменят иммуномодуляторами. Если же 72 часа всё же миновали, вводить иммуноглобулин смысла уже нет и пациента в этом случае просто наблюдают. Если в течение 21 дня самочувствие ухудшится, повысится температура, увеличится красное пятно в месте укуса — нужно срочно обратиться к инфекционисту в свою поликлинику. Лечение клещевого энцефалита проводят только в стационаре. Так как человек является "тупиковым звеном" в распространении флавивируса, больной клещевым энцефалитом не заразен и не опасен для окружающих. Поэтому все лечебные мероприятия проводятся не в инфекционном отделении, а в неврологии. Больному назначают строгий постельный режим и проводят патогенетическую и симптоматическую терапию. Схема лечения зависит от времени, прошедшего с момента появления первых симптомов, и тем эффективнее, чем раньше приняты надлежащие меры. Вот почему так важно не затягивать обращение к врачу после укуса клеща.

Прививка от энцефалита в 2023 году

Прививка от клещевого энцефалита очень эффективна и способна защитить человека в 95% случаев. Однако делать её сейчас уже поздно. Прививаться надо заблаговременно до начала сезона укусов клещей, то есть начинать в январе-феврале, потом через месяц, в феврале-марте, обязательно сделать ревакцинацию. Иммунитета после прививки хватит на год. Через год потребуется ещё одна вакцинация, и потом иммунитет будет вас защищать три года. И далее, если хотите себя надёжно обезопасить, вакцинацию следует повторять раз в три года. И ещё надо помнить что прививка защищает лишь от клещевого энцефалита, а не от всех болезней, переносимых клещами. Поэтому не стоит пренебрегать элементарными правилами профилактики укусов клещей и лишний раз подвергать себя опасности.

Выводы: как защититься от укуса клеща и что делать, если это произошло