"Переносят чуму и лихорадку": В России обнаружили опасный вид клещей

Учёные Тюменского медицинского университета обнаружили три новых вида клещей, которые могут переносить чуму и лихорадку Западного Нила. В особой опасности находятся жители Сибири и Монголии. Результаты исследований появились на страницах Persian Journal of Acarology.

"Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae", — уточнили учёные.

Сообщается, что первый вид может переносить бартонеллёз, а второй — клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадку Западного Нила, чуму и прочие опасные заболевания.

Один из них был добыт три года назад — в 2020 году в заспиртованных сборах Зоологического музея МГУ, когда проводились исследования коллекции летучих мышей. Других клещей нашли на рукокрылых, отловленных в Бурятии и Туве.