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15 мая, 03:29

"Переносят чуму и лихорадку": В России обнаружили опасный вид клещей

В России обнаружили новые виды клещей, заражающие чумой и лихорадкой

Учёные Тюменского медицинского университета обнаружили три новых вида клещей, которые могут переносить чуму и лихорадку Западного Нила. В особой опасности находятся жители Сибири и Монголии. Результаты исследований появились на страницах Persian Journal of Acarology.

"Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae", — уточнили учёные.

Сообщается, что первый вид может переносить бартонеллёз, а второй — клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадку Западного Нила, чуму и прочие опасные заболевания.

Один из них был добыт три года назад — в 2020 году в заспиртованных сборах Зоологического музея МГУ, когда проводились исследования коллекции летучих мышей. Других клещей нашли на рукокрылых, отловленных в Бурятии и Туве.

О масле, прыжках и деревьях: Развенчано 6 популярных мифов о клещах

О масле, прыжках и деревьях: Развенчано 6 популярных мифов о клещах

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что не соблюдающие меры предосторожности люди чаще других подвержены укусам клещей на природе.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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