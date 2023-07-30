Календарь садовода на август-2023: Планируем работы в огороде по лунному календарю
Уже не такой жаркий, но всё ещё тёплый август — закат лета. В этом месяце созревает много различных культур, которые нужно собрать, а также появляется немало других дел в саду и огороде. Чтобы всё прошло успешно, читателям Лайфа поможет лунный посевной календарь.
Без лунного календаря ни садоводу, ни огороднику не обойтись. Фото © Shutterstock
Август — немного печальная пора. Это последний месяц лета, грустный месяц, ведь приходит момент прощаться с прекрасным временем года. В августе начинается более активный сбор урожая, появляется множество новых дел в саду и огороде. Рассказываем, что нужно сделать на дачном участке в августе и как лунный посевной календарь поможет в садово-огородных делах.
Календарь огородника в августе
Обычно огородники заканчивают с посадками примерно к середине июня, что-то сажают в июле, но можно заняться снова этим и в августе, ведь теплицы никто не отменял. Конечно, есть они не у всех, но обойти стороной владельцев данных приспособлений мы не можем, поэтому расскажем, что можно посеять в последнем летнем месяце.
Естественно, без информационной подготовки к посадке культур приступать нельзя, необходимо перед этим свериться с календарём благоприятных и неблагоприятных дней и выяснить, в какие именно дни можно сеять то или иное растение.
Все даты, указанные в списке, являются благоприятными для посева семян, а выделенные — самыми благоприятными.
Календарь огородника на август 2023 года. Инфографика © LIFE
- Баклажаны, перец: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24
- Огурцы: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24
- Помидоры (томаты): 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24
- Капуста: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28
- Корнеплоды (морковь, свёкла, репа, редис, редька, сельдерей и др.): 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, тмин, горчица, мангольд и др.): 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24
- Земляника: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28
Лунный календарь садовода и огородника на август 2023 года. Видео © YouTube / Шёпот предков
Так, всё, что надо, в огороде мы посадили, но не стоит забывать и о красивом уголке нашего участка — цветнике. О нём нужно заботиться не меньше, чем об огороде. Давайте разберёмся, в какие дни можно посадить цветы в августе 2023-го, чтобы они нас радовали своей красотой не один год.
- Однолетние цветы: 3, 4, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Многолетние цветы: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28
- Луковичные и клубневые цветы: 3, 4, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28
Ну а напоследок давайте разберёмся, когда всё это можно полоть, убирать, поливать и тому подобное, чтобы точно не навредить. С этим нам также поможет лунный календарь садовода и огородника.
- Благоприятные дни для покупки семян, саженцев, инвентаря: 10, 17–18, 30 августа
- Благоприятные дни для пересадки комнатных культур: с 17 по 21 августа
- Благоприятные дни для посадки, пересадки и деления многолетников: 17–23 августа
- Благоприятные дни для выкопки луковичных культур: с 3 по 8 августа
- Благоприятные дни для посадки луковичных культур (тюльпанов, нарциссов, крокусов и т.д.): 17–21 августа
- Благоприятные дни для укоренения усов земляники: 19–21, 22–23 августа
- Благоприятные дни для прополки: 2, 9–11 и 30 августа
- Благоприятные дни для полива: 12–13, 22–23 августа
- Благоприятные дни для внесения жидких подкормок: 2, 12–13, 14–15 августа
- Благоприятные дни для внесения сухих удобрений: 9–11, 20–21, 23–25, 29–30 августа
- Благоприятные дни для покоса газона: 2, 3–4, 9–11, 30
- Благоприятные дни для ремонта повреждённого газона, подсева и укладки рулонного газона: 17–18 августа
- Благоприятные дни для обрезки деревьев и кустарников: 9–11, 12–13, 14–15, 22–23, 24–25 августа
- Благоприятные дни для работ с почвой: 2 августа, а также 5-е, 6-е и 30-е число
- Благоприятные дни для обработки растений от болезней и вредителей: 5–6, 7–8, 9–11 августа
- Благоприятный день для борьбы со слизнями: 22 августа
- Благоприятные дни для размножения кустарников и многолетников черенкованием: 17–18, 22–23 августа
- Благоприятный день для формирования и пасынкования тепличных культур: 2 августа
- Благоприятные дни для сбора лекарственных трав: 2 августа и 30 августа
- Благоприятные дни для уборки урожая корнеплодов: 5–6, 7–8, 14–15, 30 августа
- Благоприятные дни для уборки урожая на хранение: 14–15 августа
- Благоприятные дни для сбора плодов для сушки: 2, 9–11, 14–15, 30 августа
- Благоприятные дни для засолки огурцов: 5–6, 7–8, 14–15 августа
- Благоприятные дни для консервирования: 5–6, 7–8, 14–15 августа
- Благоприятные дни для приготовления сока, компотов, вина: 2, 3–4, 12–13 августа
- Благоприятные дни для уборки и дезинфекции хранилищ: 2, 5–6, 30 августа
Лунный календарь для посевной в августе-2023
Без лунного календаря ни садоводу, ни огороднику не обойтись, если он желает вырастить обильный и здоровый урожай, ведь такой календарь даёт информацию, когда и что можно сажать, полоть в саду, огороде или даже цветнике. Ранее в статье мы уже подробно рассказали, когда и какие работы можно проводить на своём участке в августе 2023-го, а сейчас просто резюмируем и определим в общем, какие дни благоприятные для огородника и садовода, а какие нет.
В полнолуние и новолуние лучше не заниматься заморозкой и консервацией. Фото © Shutterstock
- Благоприятные дни: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28 августа
- Нейтральные дни: 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26 августа
- Нежелательные дни: 2, 5, 6, 15, 29, 30 августа
- Самые неблагоприятные (запрещённые) дни: 1, 16, 31 августа
Что поспевает на огороде в августе
А ведь и правда, август подкрался в очередной раз незаметно, оттого снова тоскливо на душе — лето заканчивается. Но есть и плюсы, огромные плюсы. Если лето заканчивается, то поспевание урожая большими объёмами только начинается.
- Сахарная кукуруза. Пик её созревания приходится именно на август.
- Репчатый лук. Обычно приступают к сбору этой культуры в августе — самом подходящем для этого месяце.
- Цветная капуста. Как раз подходит период для уборки этого очень полезного овоща, который, увы, растёт далеко не на каждом огороде.
- Среднеранний картофель. Обычно такой картофель не хранят — употребляют в пищу сразу или сохраняют непродолжительный период времени.
- Чеснок. Полезный для поддержания иммунитета овощ, незаменимый во многих блюдах. Как раз подходит период для его уборки, о чём не должен забывать огородник.
- Сладкий перец. Потихоньку один за другим поспевает сладкий перец, который ещё именуют болгарским.
- Фасоль. Хороший период для сбора урожая фасоли. После уборки урожая не убирайте ботву с участка: её лучше заделать в почву, перекопав грунт.
- Томаты. В августе томаты самых разных сортов и гибридов готовы к сбору. Не забывайте о фитофторе, иногда помидоры полезнее собрать раньше.
- Свёкла. Корнеплоды обычно достигают необходимых размеров, типичных тому или иному сорту, именно в августе.
- Баклажаны. Также готовы к сбору и баклажаны, август — подходящий месяц для их сбора.
А ещё в саду можно собрать смородину, крыжовник и малину, а также вишню, абрикосы, сливы, яблоки, груши и многое другое.
Народные приметы садоводов и огородников в августе
Хоть мы и живём уже в эру невероятных научных открытий и высоких технологий, в приметы перестали верить ещё не многие: оно и понятно — многовековые наблюдения за природой наших предков и сделанные из них выводы до сих пор помогают нам в быту. Особенно полезны такие приметы для огородников и садоводов. Вот некоторые из них:
- Если в первую неделю августа стоит постоянная погода, то зима будет долгой и снежной.
- Туман долго не рассеивается — к ясной погоде.
- Август без дождя — к тёплой и сухой осени.
- Выпал иней в августе — знак ранней, студёной зимы.
- Много гроз в августе — к длительной осени.
- Если в августе на деревьях, особенно на берёзе, появляется много жёлтых листьев, то осень будет ранняя.
- Тёплый и сырой август — к урожаю грибов.
- Если журавли в конце августа собираются стаями и летят на юг, то будет ранней и зима.
- В августе дуб желудями богат — к урожаю.