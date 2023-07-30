Календарь садовода на август-2023: Планируем работы в огороде по лунному календарю Уже не такой жаркий, но всё ещё тёплый август — закат лета. В этом месяце созревает много различных культур, которые нужно собрать, а также появляется немало других дел в саду и огороде. Чтобы всё прошло успешно, читателям Лайфа поможет лунный посевной календарь. 29 июля, 21:01 Без лунного календаря ни садоводу, ни огороднику не обойтись. Фото © Shutterstock

Август — немного печальная пора. Это последний месяц лета, грустный месяц, ведь приходит момент прощаться с прекрасным временем года. В августе начинается более активный сбор урожая, появляется множество новых дел в саду и огороде. Рассказываем, что нужно сделать на дачном участке в августе и как лунный посевной календарь поможет в садово-огородных делах.

Календарь огородника в августе

Обычно огородники заканчивают с посадками примерно к середине июня, что-то сажают в июле, но можно заняться снова этим и в августе, ведь теплицы никто не отменял. Конечно, есть они не у всех, но обойти стороной владельцев данных приспособлений мы не можем, поэтому расскажем, что можно посеять в последнем летнем месяце.



Естественно, без информационной подготовки к посадке культур приступать нельзя, необходимо перед этим свериться с календарём благоприятных и неблагоприятных дней и выяснить, в какие именно дни можно сеять то или иное растение.



Все даты, указанные в списке, являются благоприятными для посева семян, а выделенные — самыми благоприятными.

Календарь огородника на август 2023 года. Инфографика © LIFE

Баклажаны, перец: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24

Огурцы: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24

Помидоры (томаты): 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24

Капуста: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Корнеплоды (морковь, свёкла, репа, редис, редька, сельдерей и др.): 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 , 22, 23, 24, 27, 28

, 22, 23, 24, 27, 28 Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, тмин, горчица, мангольд и др.): 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24

Земляника: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28

Лунный календарь садовода и огородника на август 2023 года. Видео © YouTube / Шёпот предков

Так, всё, что надо, в огороде мы посадили, но не стоит забывать и о красивом уголке нашего участка — цветнике. О нём нужно заботиться не меньше, чем об огороде. Давайте разберёмся, в какие дни можно посадить цветы в августе 2023-го, чтобы они нас радовали своей красотой не один год.

Однолетние цветы: 3, 4, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Многолетние цветы: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28

Луковичные и клубневые цветы: 3, 4, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28

Ну а напоследок давайте разберёмся, когда всё это можно полоть, убирать, поливать и тому подобное, чтобы точно не навредить. С этим нам также поможет лунный календарь садовода и огородника.

Благоприятные дни для покупки семян, саженцев, инвентаря: 10, 17–18, 30 августа

10, 17–18, 30 августа Благоприятные дни для пересадки комнатных культур: с 17 по 21 августа

с 17 по 21 августа Благоприятные дни для посадки, пересадки и деления многолетников: 17–23 августа

17–23 августа Благоприятные дни для выкопки луковичных культур: с 3 по 8 августа

с 3 по 8 августа Благоприятные дни для посадки луковичных культур (тюльпанов, нарциссов, крокусов и т.д.): 17–21 августа

(тюльпанов, нарциссов, крокусов и т.д.): 17–21 августа Благоприятные дни для укоренения усов земляники: 19–21, 22–23 августа

19–21, 22–23 августа Благоприятные дни для прополки: 2, 9–11 и 30 августа

2, 9–11 и 30 августа Благоприятные дни для полива: 12–13, 22–23 августа

12–13, 22–23 августа Благоприятные дни для внесения жидких подкормок: 2, 12–13, 14–15 августа

2, 12–13, 14–15 августа Благоприятные дни для внесения сухих удобрений: 9–11, 20–21, 23–25, 29–30 августа

9–11, 20–21, 23–25, 29–30 августа Благоприятные дни для покоса газона: 2, 3–4, 9–11, 30

2, 3–4, 9–11, 30 Благоприятные дни для ремонта повреждённого газона, подсева и укладки рулонного газона: 17–18 августа

17–18 августа Благоприятные дни для обрезки деревьев и кустарников: 9–11, 12–13, 14–15, 22–23, 24–25 августа

9–11, 12–13, 14–15, 22–23, 24–25 августа Благоприятные дни для работ с почвой: 2 августа, а также 5-е, 6-е и 30-е число

2 августа, а также 5-е, 6-е и 30-е число Благоприятные дни для обработки растений от болезней и вредителей: 5–6, 7–8, 9–11 августа

5–6, 7–8, 9–11 августа Благоприятный день для борьбы со слизнями: 22 августа

22 августа Благоприятные дни для размножения кустарников и многолетников черенкованием: 17–18, 22–23 августа

17–18, 22–23 августа Благоприятный день для формирования и пасынкования тепличных культур: 2 августа

2 августа Благоприятные дни для сбора лекарственных трав: 2 августа и 30 августа

2 августа и 30 августа Благоприятные дни для уборки урожая корнеплодов: 5–6, 7–8, 14–15, 30 августа

5–6, 7–8, 14–15, 30 августа Благоприятные дни для уборки урожая на хранение: 14–15 августа

14–15 августа Благоприятные дни для сбора плодов для сушки: 2, 9–11, 14–15, 30 августа

2, 9–11, 14–15, 30 августа Благоприятные дни для засолки огурцов: 5–6, 7–8, 14–15 августа

5–6, 7–8, 14–15 августа Благоприятные дни для консервирования: 5–6, 7–8, 14–15 августа

5–6, 7–8, 14–15 августа Благоприятные дни для приготовления сока, компотов, вина: 2, 3–4, 12–13 августа

2, 3–4, 12–13 августа Благоприятные дни для уборки и дезинфекции хранилищ: 2, 5–6, 30 августа

Лунный календарь для посевной в августе-2023

Без лунного календаря ни садоводу, ни огороднику не обойтись, если он желает вырастить обильный и здоровый урожай, ведь такой календарь даёт информацию, когда и что можно сажать, полоть в саду, огороде или даже цветнике. Ранее в статье мы уже подробно рассказали, когда и какие работы можно проводить на своём участке в августе 2023-го, а сейчас просто резюмируем и определим в общем, какие дни благоприятные для огородника и садовода, а какие нет.

В полнолуние и новолуние лучше не заниматься заморозкой и консервацией. Фото © Shutterstock

Благоприятные дни: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28 августа

3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28 августа Нейтральные дни: 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26 августа

10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26 августа Нежелательные дни: 2, 5, 6, 15, 29, 30 августа

2, 5, 6, 15, 29, 30 августа Самые неблагоприятные (запрещённые) дни: 1, 16, 31 августа

Что поспевает на огороде в августе

А ведь и правда, август подкрался в очередной раз незаметно, оттого снова тоскливо на душе — лето заканчивается. Но есть и плюсы, огромные плюсы. Если лето заканчивается, то поспевание урожая большими объёмами только начинается.

Сахарная кукуруза. Пик её созревания приходится именно на август.

Пик её созревания приходится именно на август. Репчатый лук. Обычно приступают к сбору этой культуры в августе — самом подходящем для этого месяце.

Обычно приступают к сбору этой культуры в августе — самом подходящем для этого месяце. Цветная капуста. Как раз подходит период для уборки этого очень полезного овоща, который, увы, растёт далеко не на каждом огороде.

Как раз подходит период для уборки этого очень полезного овоща, который, увы, растёт далеко не на каждом огороде. Среднеранний картофель. Обычно такой картофель не хранят — употребляют в пищу сразу или сохраняют непродолжительный период времени.

Обычно такой картофель не хранят — употребляют в пищу сразу или сохраняют непродолжительный период времени. Чеснок. Полезный для поддержания иммунитета овощ, незаменимый во многих блюдах. Как раз подходит период для его уборки, о чём не должен забывать огородник.

Полезный для поддержания иммунитета овощ, незаменимый во многих блюдах. Как раз подходит период для его уборки, о чём не должен забывать огородник. Сладкий перец. Потихоньку один за другим поспевает сладкий перец, который ещё именуют болгарским.

Потихоньку один за другим поспевает сладкий перец, который ещё именуют болгарским. Фасоль. Хороший период для сбора урожая фасоли. После уборки урожая не убирайте ботву с участка: её лучше заделать в почву, перекопав грунт.

Хороший период для сбора урожая фасоли. После уборки урожая не убирайте ботву с участка: её лучше заделать в почву, перекопав грунт. Томаты. В августе томаты самых разных сортов и гибридов готовы к сбору. Не забывайте о фитофторе, иногда помидоры полезнее собрать раньше.

В августе томаты самых разных сортов и гибридов готовы к сбору. Не забывайте о фитофторе, иногда помидоры полезнее собрать раньше. Свёкла. Корнеплоды обычно достигают необходимых размеров, типичных тому или иному сорту, именно в августе.

Корнеплоды обычно достигают необходимых размеров, типичных тому или иному сорту, именно в августе. Баклажаны. Также готовы к сбору и баклажаны, август — подходящий месяц для их сбора.

А ещё в саду можно собрать смородину, крыжовник и малину, а также вишню, абрикосы, сливы, яблоки, груши и многое другое.

Народные приметы садоводов и огородников в августе

Хоть мы и живём уже в эру невероятных научных открытий и высоких технологий, в приметы перестали верить ещё не многие: оно и понятно — многовековые наблюдения за природой наших предков и сделанные из них выводы до сих пор помогают нам в быту. Особенно полезны такие приметы для огородников и садоводов. Вот некоторые из них:

Если в первую неделю августа стоит постоянная погода, то зима будет долгой и снежной.

Туман долго не рассеивается — к ясной погоде.

Август без дождя — к тёплой и сухой осени.

Выпал иней в августе — знак ранней, студёной зимы.

Много гроз в августе — к длительной осени.

Если в августе на деревьях, особенно на берёзе, появляется много жёлтых листьев, то осень будет ранняя.

Тёплый и сырой август — к урожаю грибов.

Если журавли в конце августа собираются стаями и летят на юг, то будет ранней и зима.

В августе дуб желудями богат — к урожаю.

Авторы Андрей Ананьев