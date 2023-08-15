5 энергетически "грязных" предметов, которые запрещено держать на рабочем месте
Всё чаще в делах стали появляться проблемы, планы рушатся, а начальство резко стало злым и требовательным? Проверьте, а не оказалось ли на вашем рабочем столе вещиц-вредителей.
Эзотерики и экстрасенсы уверены: существует ряд предметов, способных как бы загрязнять энергетику человека. Если одни помогают сосредоточиться на процессе и поднять работоспособность, эти вещицы всё только портят.
Букет цветов
Почему букет цветов может оказаться губительным для карьеры: мнение эзотериков. Фото © Freepik
Приятно получать в дар красивые букеты. Вот только, как оказалось, помогают они только украсить рабочее пространство. И то на весьма непродолжительный срок. Срезанные цветы, стоящие в вазе рядом с вашим рабочим компьютером, будут радовать глаз, но вместе с этим проецировать энергетику увядания на человека рядом. Лучше букет поставить от себя подальше.
Провода
В современности от этого элемента рабочего места избавиться полностью практически невозможно. Всё же через провода подключена техника и разные нужные девайсы. Но вот минимизировать их присутствие около себя настоятельно рекомендуется. Именно они вносят в рабочий процесс хаос.
Грязная посуда
Эзотерически опасные предметы на ваше рабочем месте — от чего стоит избавиться. Фото © Freepik
Ну кто из нас не забывал в рабочей суматохе оставить на столе после обеда пустой контейнер с только что съеденным обедом? Можно, конечно, грязную посуду спрятать в шкафчик и вспомнить через неделю. Но лучше приучать себя к порядку и тарелки за собой мыть сразу. Ведь грязная посуда распространяет вокруг себя и энергетическое загрязнение.
Часы
В разговоре с "Вечерней Москвой" таролог Саона также отмечает эзотерический вред часов на рабочем месте. По словам эксперта, этот необходимый механизм не только показывает время, но и отсчитывает минуты до конца занимаемой вами должности. Такой же негативный эффект несут и офисные настенные часы, если расположены в непосредственной близости от работника.
Зеркало
Чем опасно зеркало и почему его нельзя держать рядом с собой на столе. Фото © Shutterstock
Большинство эзотериков согласны с тем, что зеркала — это магический артефакт, часто используемый для разных ритуалов. И стекляшка нередко выполняет функцию портала, открывающего информационные потоки. Именно поэтому держать его на рабочем месте не стоит. Ведь зеркало может отнимать концентрацию и побуждать думать совершенно о других вещах. Что точно негативно отразится на работоспособности человека.
Ранее Лайф рассказывал про знаки судьбы, которые нельзя игнорировать. А в вашей жизни когда-нибудь были моменты, когда казалось, что всё идёт не так, как надо? Должно быть, это сама Вселенная пыталась вас предупредить.
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