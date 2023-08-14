Срамота Древней Руси: Как и каким сексом занимались наши предки

До конца X века русичи были язычниками со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Сексуальная жизнь ассоциировалась у них с праздником и весельем. Каких-то запретов практически не существовало. Интим был напрямую связан с представлениями славян об окружающем мире. Огонь, вода, солнце, ветер, деревья — все стихии и предметы, по мнению древних людей, обладали душой и полом, а, следовательно, им было не чуждо всё человеческое и вообще живое.

Любовь во время посевной

Какой была интимная жизнь во времена Древней Руси. Фото © Wikipedia.org / Константин Александрович Трутовский / 1872 год

Любопытный ритуал существовал во многих областях Древней Руси во время посевной. Это был один из важнейших моментов года для сельскохозяйственных общин. Естественно, землю-матушку, родящую зерно, сравнивали с женщиной. С этим и были связаны посевные обычаи. В некоторых областях мужики выходили пахать без порток, чтобы раззадорить землю. Где-то "оплодотворяли" пашню своим собственным семенем. А чаще всего просили помощи в этом священном занятии у своих жён и деревенских девок.

Вдохновляющие языческие праздники

Языческие праздники символизировали плодородие, поэтому некоторые обряды в эти дни явно носили сексуальный характер. Фото © Wikipedia.org / Генрих Семирадский. Ночь на Ивана Купалу

Языческие праздники древних славян были тесно связаны с полевыми работами, погодными явлениями и повседневным бытом. Например, к их числу относят Масленицу, день Ивана Купалы, Коляду и другие. Символика подобных праздников означает солнце, плодородие и продолжение рода, а, следовательно, без сексуальных обрядов здесь явно не обошлось. Например, во время игрищ на Ивана Купалу девушки так высоко прыгали через костер, что у них оголялись интимные места. Нетрудно представить финал этого действа. Впоследствии священнослужители попытались запретить эту традицию, объясняя, что "тут есть мужам и отрокам великое падение на девичье шатание", но у них ничего не вышло.

Запреты и свадьба

В глубокой древности у славян девственность невесты считалась большой обузой. Обычно, если молодые сами сговаривались во время деревенских праздников, невинностью в таком браке и не пахло. Постулат о непременном соблюдении телесной чистоты до свадьбы и восприятии секса как чего-то грязного пришло на Русь вместе с христианством. Но все эти запреты соблюдали не слишком строго. В допетровскую эпоху на Руси была распространена пословица: "Грех — когда ноги вверх, а опустил — Бог простил". Поход в баню почти всегда означал вступление в случайную связь. Так, к шестнадцатому веку народ погряз в разврате "при попустительстве, а то и двойственной позиции церкви". А, например, свадьбы стали тем ещё увлекательным мероприятием с весёлыми конкурсами. Там зачастую происходили древнеславянские оргии со сменой партнёров.

Главное "правило" секса на Руси

Главное правило секса на Руси — никакого удовольствия, половая связь только для зачатия ребёнка. Фото © Wikipedia.org / Карл Лемох, 1841–1910 года

С приходом на русскую землю христианства в 988 году и укреплением власти церкви отношение к сексу стало меняться. Церковь разрешала заниматься им только для того, чтобы зачать ребёнка. Интересно, что славяне считали неприемлемым удовольствие во время полового акта. Даже если мужчине просто снилась эротика со своей супругой ради удовольствия — это каралось. Как? От него требовали покаяться, произнести молитву и поклониться. Чтобы мужу и жене было попроще, некоторые духовные лица рекомендовали им спать отдельно, что, впрочем, в то время было трудноисполнимым: жилплощадь не позволяла такой роскоши, ну разве что один из супругов уходил бы спать в сени, на сеновал или в поле.

Очищающий женский оргазм

Некоторые антропологи предполагают, что у славян было весьма уважительное отношение к женскому оргазму. Считалось, что во время секса мужчина отдаёт женщине всё, что у него есть, — и плохое, и хорошее. Однако женский оргазм, как огонь, сжигает негатив и оставляет только плодородную силу в чистом виде. Поэтому прямой обязанностью мужчин было разжигать и поддерживать этот священный огонь, чтобы жёны у них не "спортились".

Как и во всех древних культурах, женское лоно считалось не только источником сладости, но и местом весьма пугающим, даже мистическим. Ведь именно оттуда появлялись совершенно новые люди. Некоторые даже считали, что внутри женского лона находится вход в потусторонний мир, навь, где пребывают не родившиеся и умершие души.

Как предохранялись женщины Древней Руси?

Любовь и секс древних славян — какими были наш предки. Фрагмент картины © Wikipedia.org / Виталий Гаврилович Тихов / "В русской бане", 1916 год

Самыми популярными методами контрацепции были петрушка и спринцевания мочой. Если зелень была абсолютно безвредной, то впрыскивание мочи во влагалище зачастую приводило к летальным исходам.

В какой позе супруги должны были любить друг друга на Руси?

Предписания касательно поведения в постели — поза только та, называющаяся нынче "миссионерской", и никаких извращений, к которым относился не только оральный и групповой секс, но и петтинг. Священники подробно допрашивали об этом мирян на исповедях. Чтобы интим был законным, требовалось три условия: деторождение, вагинальное проникновение и классическая позиция. Всё прочее представляло собой "бессмысленное жертвование семени дьяволу", "содомию" или "незаконное блудодеяние". В одном они, правда, были сравнительно едины: страшнейшим поступком считалась поза "женщина сверху". Объяснялось это преклонением перед дьяволом путём нарушения положенного патриархата. На Западе епитимьи сознавшихся в таком проступке доходили вплоть до сожжения на костре. Что же у нас? Шесть лет молитв раскаяния.

За мастурбацию одного из супругов наказывали серьёзнее — мужчину или женщину?

Мастурбировать на Руси было запрещено, поэтому нетерпеливых строго наказывали. Фото © Wikimedia.org / Василий Максимович Максимов / "Семейный раздел", 1876 год

Мастурбация тоже была грехом, а мужская могла восприниматься как душегубство и "испускание семени во зло". Существовала легенда о том, что орган парня, который часто рукоблудствовал, превратился в змею. На этом фоне более современная страшилка про волосы на руках выглядит добродушной сказкой. Когда грешника заставали за постыдным делом, это предавалось огласке: например, корреспондент Тенишевского архива, описывая быт и нравы крестьян Владимирской губернии, рассказывал о прецеденте онанирования при помощи колёсной гайки от тарантаса. В других случаях наказание для мужчин и женщин было одинаковым, а срок покаяния зависел от решения священнослужителя.

Чаще всего мужчинам измены прощались, а вот женщин могли наказать. Как?

Точный факт об изменах известен из документа, созданного одним из правителей в Древней Руси. Согласно уставу Ярослава Мудрого, при измене со стороны супруги девушку могли заточить в монастыре на некоторое время. А вот если мужчину уличали в неверности, то от него требовалось вернуться к жене, а также заплатить штраф князю. Как-то немного нечестно получается.