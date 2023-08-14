10 архивных фото из советских цирков, которые напомнят, какие шоу устраивали в СССР
Все в детстве любили ходить в цирк! Тем более в советское время, кажется, и представления были поинтереснее. Собрали 10 кадров, которые помогут посмотреть на любимое шоу спустя десятилетия.
Представляем вам 10 архивных кадров из советских цирков, которые напомнят, какие удивительные шоу у нас устраивали! Дрессированные медведи, клоуны, тигры, артисты, выполняющие удивительные акробатические трюки, — всё по-серьёзному! Путешествуя во времени, мы погрузимся в атмосферу уникальных выступлений, которые оставались в памяти зрителей на десятилетия.
Декабрь 1955. Москва. Заслуженный артист РСФСР, дрессировщик Валентин Иванович Филатов во время выступления с номером "Медвежий цирк".
Атмосфера уникальных цирковых выступлений СССР в 10 кадрах. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин
Декабрь 1964 г. Клоун Карандаш во время выступления с номером "Диссертация" в Первом государственном цирке.
Каким был цирк в СССР: история, запечатлённая на плёнке. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков
Январь 1968 г. Дрессировщица тигров на арене.
Какие шоу устраивали в СССР? 10 фото из советских цирков. Фото © Фотохроника ТАСС
Август 1973 г. Москва. 1 августа 1973 г. Выступление акробатов-жонглёров на слонах.
Советские цирки: клоуны, дрессированные животные и акробаты. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев
Май 1976 г. Сочи. Гастроли Московского государственного цирка. Артист Олег Попов во время исполнения циркового номера.
10 редких фотографий с цирковых представлений СССР. Фото © ТАСС / Александр Сааков
Сентябрь 1979 г. Аттракцион "Созвездие Большой медведицы".
Путешествие во времени: архивные фото советских цирков. Фото © ТАСС / Александр Коньков
Июль 1982 г. Москва. Дрессировщик Степан Денисов с уссурийскими тиграми во время выступления в Центральном парке имени М. Горького.
История циркового искусства в СССР в 10 фотографиях. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев
Октябрь 1986 г. Москва. Зрители Московского цирка на Ленинских горах.
Советские цирки: атмосфера уникальных шоу СССР в фотографиях. Фото © ТАСС / Владимир Яцина
Октябрь 1988 г. Свердловск. Экзотические животные народной артистки РСФСР Терезы Дуровой.
Возвращение в прошлое: лучшие цирковые выступления СССР. Фото © ТАСС / Николай Акимов, Анатолий Семехин
Май 1991. Москва. Клоун Юрий Куклачёв со своими дрессированными кошками.
10 архивных фото советских цирков, которые вас поразят. Фото © ТАСС / Алексей Антонов
Советские цирки были местом удивительных шоу, которые остались в памяти зрителей до сих пор. Надеемся, эти архивные кадры напомнили вам о тех великолепных выступлениях, которые устраивали в СССР.
ТАСС / Александр Коньков