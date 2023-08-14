10 архивных фото из советских цирков, которые напомнят, какие шоу устраивали в СССР

Представляем вам 10 архивных кадров из советских цирков, которые напомнят, какие удивительные шоу у нас устраивали! Дрессированные медведи, клоуны, тигры, артисты, выполняющие удивительные акробатические трюки, — всё по-серьёзному! Путешествуя во времени, мы погрузимся в атмосферу уникальных выступлений, которые оставались в памяти зрителей на десятилетия.

Декабрь 1955. Москва. Заслуженный артист РСФСР, дрессировщик Валентин Иванович Филатов во время выступления с номером "Медвежий цирк".

Атмосфера уникальных цирковых выступлений СССР в 10 кадрах. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин

Декабрь 1964 г. Клоун Карандаш во время выступления с номером "Диссертация" в Первом государственном цирке.

Каким был цирк в СССР: история, запечатлённая на плёнке. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Январь 1968 г. Дрессировщица тигров на арене.

Какие шоу устраивали в СССР? 10 фото из советских цирков. Фото © Фотохроника ТАСС

Август 1973 г. Москва. 1 августа 1973 г. Выступление акробатов-жонглёров на слонах.

Советские цирки: клоуны, дрессированные животные и акробаты. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Май 1976 г. Сочи. Гастроли Московского государственного цирка. Артист Олег Попов во время исполнения циркового номера.

10 редких фотографий с цирковых представлений СССР. Фото © ТАСС / Александр Сааков

Сентябрь 1979 г. Аттракцион "Созвездие Большой медведицы".

Путешествие во времени: архивные фото советских цирков. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Июль 1982 г. Москва. Дрессировщик Степан Денисов с уссурийскими тиграми во время выступления в Центральном парке имени М. Горького.

История циркового искусства в СССР в 10 фотографиях. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Октябрь 1986 г. Москва. Зрители Московского цирка на Ленинских горах.

Советские цирки: атмосфера уникальных шоу СССР в фотографиях. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Октябрь 1988 г. Свердловск. Экзотические животные народной артистки РСФСР Терезы Дуровой.

Возвращение в прошлое: лучшие цирковые выступления СССР. Фото © ТАСС / Николай Акимов, Анатолий Семехин

Май 1991. Москва. Клоун Юрий Куклачёв со своими дрессированными кошками.

10 архивных фото советских цирков, которые вас поразят. Фото © ТАСС / Алексей Антонов